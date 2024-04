Concorsi 2024 con il diploma: ecco i bandi e i requisiti per partecipare

Tante opportunità per i ragazzi che vogliono intraprendere una entusiasmante carriera in diversi settori

Sono numerosi i ragazzi che dopo aver conseguito il diploma sono alla ricerca di concorsi per poter dare inizio alla loro carriera lavorativa e inseguire i loro sogni. Di seguito i Concorsi 2024 a cui è possibile candidarsi con il diploma.

Concorsi 2024, 28 posti all’Università della Basilicata

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 29 aprile 2024.

11 unità di personale Area Funzionari (ex categoria D) – Settore Amministrativo-Gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell’organizzazione e della funzionalità dei servizi presieduti da tutte le strutture dell’Università degli Studi della Basilicata (Potenza e Matera), prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate e agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito (ecco il bando)

17 unità di personale Area Collaboratori (ex categoria C) – Settore Amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 nonché agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito (ecco il bando)

Concorsi 2024, Città Metropolitana di Roma: 28 posti per diplomati e laureati

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 3 maggio.

2 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di “Funzionario Contabile” della Città metropolitana di Roma Capitale (ecco il bando)

2 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di “Funzionario Ambientale” della Città metropolitana di Roma Capitale (ecco il bando)

18 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con il profilo professionale di “Funzionario Amministrativo” della Città metropolitana di Roma Capitale (ecco il bando)

10 unità di personale da inquadrare nell’Area degli Istruttori con il profilo professionale di “Geometra” della Città metropolitana di Roma Capitale (ecco il bando).

Concorsi 2024, Allievi Marescialli Aeronautica 2024: 300 posti per diplomati

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 4 maggio 2024 (ecco il bando). I 300 posti disponibili sono ripartiti come di seguito indicato:

56 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili

32 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Man. Aeromobili

61 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate

86 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia

15 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Servizi di Amministrazione

28 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Op. di Bordo

10 posti per la Categoria/Specialità Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche

12 posti per la Categoria/Specialità Supporto/Informatica e Cibernetica

Concorsi 2024, Regione Marche: 34 posti per diplomati e laureati

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 6 maggio 2024.

1 posto nel profilo professionale “assistente tecnico specialista” – area degli istruttori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle strutture della giunta regionale (ecco il bando)

1 posto nel profilo professionale “funzionario amministrativo e finanziario” – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della giunta regionale (ecco il bando)

32 posti nel profilo professionale “assistente amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione” – area degli istruttori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per il potenziamento dei centri per l’impiego (ecco il bando).

Concorsi 2024, 16 posti all’Università degli Studi di Pavia

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 9 maggio 2024.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

1 unità di personale tecnico amministrativo di categoria D1 – area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo indeterminato, a supporto delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di Chimica presso il Laboratorio Arvedi del Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del patrimonio culturale (ecco il bando).

15 unità di personale tecnico amministrativo di cat. C – area amministrativa – di cui n. 5 riservati alle categorie ex D.Lgs. 15.3.2010, n.66 ss.mm.ii (ex militari) e n. 3 riservati alle categorie ex D.Lgs 6.3.2017, n. 40 (ex civilisti) (ecco il bando).

Concorsi 2024, 25 posti all’Università degli Studi di Perugia

È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 13 maggio 2024 (ecco i bandi)

1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

18 unità di Categoria D – area amministrativa-gestionale per le esigenze dei servizi di project management alla ricerca presso i Dipartimenti e Sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia;

1 posto di Categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.

Concorsi 2024, 1887 posti per Allievi Agenti Polizia di Stato

Il futuro della sicurezza pubblica si rinnova con l’annuncio di un nuovo concorso pubblico, destinato a consolidare le forze dell’ordine attraverso l‘ingresso di 1887 nuovi allievi agenti nella Polizia di Stato. Questa opportunità è esclusivamente riservata ai volontari militari, sia in servizio attivo sia in congedo, che hanno prestato servizio in ferma prefissata, annuale o quadriennale. Per partecipare occorre il diploma o la licenza media a seconda degli altri requisiti che si possiedono. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 00:00 del 13 aprile 2024 fino alle 23:59 del 13 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 15 posti all’Università di Pisa

L’Università di Pisa rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 15 diplomati, categoria C, per le esigenze delle Direzioni o delle Strutture dell’Ateneo. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 15 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 16 posti per categorie protette all’Università degli Studi di Milano

In un passo decisivo verso l’inclusione e l’equità nel campo accademico, l‘Università degli Studi di Milano ha annunciato un importante concorso pubblico destinato esclusivamente alle categorie protette. Il concorso mira al reclutamento di 16 talenti diplomati, che verranno integrati nella categoria C, posizione economica C1, nell’Area Amministrativa dell’ateneo. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 16 maggio 2024 (ecco il bando)

Concorsi 2024, a Messina 100 posti per Agenti di polizia locale

Il Concorso Comune di Messina Agente Polizia Locale 2024 rappresenta una straordinaria opportunità lavorativa in Sicilia. Con 100 posti disponibili per diplomati, questo concorso si rivela un’occasione preziosa per chi aspira a servire nella polizia locale. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 16 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 218 posti Ares Sardegna

Finalmente è stato bandito il Concorso ARES Sardegna 2024 per l’assunzione di 218 profili tra assistenti, collaboratori amministrativi, infermieri e un igienista dentale a tempo indeterminato. Per partecipare sono richiesti il diploma o la laurea in base al profilo. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 20 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 50 posti all’Università di Firenze

L’Università di Firenze ha annunciato un’importante opportunità per chi aspira a entrare nel settore amministrativo. È stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 50 nuovi collaboratori amministrativi. Questi posti, categorizzati in categoria C e posizione economica C1, si concentreranno sulle esigenze dell’Area Servizi alla Didattica e delle Strutture di Ateneo. Gli aspiranti candidati, muniti di diploma, sono chiamati a presentare la loro candidatura entro il 20 maggio 2024 alle ore 13:00 (ecco il bando).

Concorsi 2024, Arsial Esperti 2024: 70 posti per consulenti laureati e diplomati

L’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) ha recentemente annunciato un avviso pubblico cruciale per il futuro del settore agricolo nella regione. Con l’obiettivo di potenziare il supporto alle attività di assistenza tecnica relative al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, l’agenzia è alla ricerca di 70 professionisti altamente qualificati. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 3 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 111 posti con Air Campania

L’Air Campania ha lanciato un nuovo Concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato. Il concorso mira a reclutare 90 autisti e 21 amministrativi, offrendo sia posizioni full-time che part-time. Questa iniziativa rappresenta un’eccezionale opportunità per diplomati e laureati di entrare a far parte di un ente dinamico e in espansione, in un momento strategico di ampliamento e riorganizzazione dei servizi. È possibile presentare domanda per questo concorso entro e non oltre il 21 maggio 2024 (ore 12) (ecco il bando).

Concorsi 2024, 191 Allievi Marescialli per la Marina Militare

È stato pubblicato il nuovo Concorso Marina Allievi Marescialli 2024, finalizzato all’ammissione al 27° corso biennale (2024-2026) destinato a formare 191 Allievi Marescialli per la Marina Militare. Il concorso è aperto ai diplomati ed è possibile partecipare fino al 24 Maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, Comune di Rescaldina: 3 posti per Agenti di Polizia Locale

E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno indeterminato – Area degli Istruttori – profilo professionale Agente di Polizia Locale – presso il Comune di Rescaldina (n. 2 posti) e presso il Comune di San Vittore Olona (n. 1 posto), con riserva di n. 1 posto ai volontari delle FF.AA. È possibile presentare domanda entro e non oltre il 4 maggio 2024 (ecco il bando).

Concorsi 2024, 8 posti all’Asl di Alessandria

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

4 posti di operatore tecnico specializzato cuoco – area degli operatori (ecco il bando)

2 posti di operatore tecnico specializzato – centralino (ecco il bando)

2 posti di operatore tecnico specializzato – magazziniere (ecco il bando)

È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 23 maggio 2024.

Concorsi 2024, 7 posti all’Università di Torino

E’ indetta una selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione di:

1 unità di personale, categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (ecco il bando).

2 unità di personale, categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Scienze della Terra (ecco il bando).

1 unità di personale, categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (ecco il bando).

1 unità di personale, categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Fisica (ecco il bando).

1 unità di personale, categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (ecco il bando)

1 unità di personale, categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di Culture, Politica e Società (ecco il bando).

Concorsi 2024, 3 posti di istruttori amministrativi presso il Comune di Mantova

Il Comune di Mantova ha pubblicato un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unità di “istruttore delle attività amministrative e contabili”, area degli istruttori (ecco il bando).

Concorsi 2024, 20 posti Polizia Locale Comune di Otranto

Nel contesto del Comune di Otranto, un’opportunità unica si presenta per coloro che aspirano a servire la comunità in una veste ufficiale. Il Comune ha recentemente annunciato un concorso pubblico per il reclutamento di nuovi membri nel Corpo della Polizia Locale, offrendo posti per “Ausiliari del Traffico” e “Agenti di Polizia Locale“. Per partecipare è sufficiente il diploma. La scadenza fissata per gli ausiliari del traffico è il 6 Maggio 2024 ore 9:00, mentre quella per gli agenti di polizia locale è il 2 Maggio (ecco il bando).

Concorsi 2024, 3 posti per collaboratori tecnici presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Bando di concorso, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 (tre) unità di personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di ricerca – VI livello retributivo presso l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I posti disponibili sono distribuiti secondo i seguenti profili (ecco il bando):

1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per la durata di 12 (dodici) mesi, per l’Area Tematica: “Reti sismiche” Osservatorio Nazionale Terremoti, sede di Roma;

1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per la durata di 12 (dodici) mesi, per l’Area Tematica: “Monitoraggio sismico”, Sezione Roma 1, sede di Arezzo

1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca, per la durata di 10 (dieci) mesi, per l’Area Tematica: “Sismologia e Ambiente”, Sezione di Bologna, sede di Bologna;

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI