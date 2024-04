Concorso ARES Sardegna, 218 posti a disposizione: come partecipare

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 19 maggio 2024

L’Azienda Regionale della Salute in Sardegna (ARES) ha indetto dei bandi di concorso pubblico per titoli ed esami con la copertura di 218 posti. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 19 maggio 2024.

Concorso ARES Sardegna, come sono suddivisi i posti

1 posto da igienista dentale

48 posti da infermiere

69 posti da collaboratore amministrativo

100 posti da assistente amministrativo

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere eseguita tramite procedura telematica solo ed esclusivamente tramite questo sito. Per l’accesso alle procedure sarà richiesto lo SPID o la carta di identità elettronica. Prima di inviare la candidatura si consiglia inoltre una attenta lettura del bando, che è possibile consultare in questa pagina. Si ricorda inoltre che la candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 19 maggio 2024.

