Concorso ATAC 2024, assunzione di oltre 400 persone: si cercano autisti, ecco il bando

L'azienda del Comune di Roma annuncia il nuovo bando per rafforzare l'organico anche in vista del Giubileo.

Concorso ATAC 2024: l’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma assume autisti e autiste e presenta il nuovo bando per la selezione per la costituzione di un bacino da cui attingerà per gli inserimenti di Operatori di Esercizio nel prossimo biennio.

Ecco tutte le informazioni utili e i requisiti e le scadenze da rispettare per partecipare.

Concorso ATAC 2024, bando e posti per autisti

“ATAC assumerà oltre 400 persone nel corso del 2024 per rafforzare l’organico di autiste e autisti anche in vista del Giubileo. Con questa nuova call Atac avrà assunto, nel biennio 2023-2024, oltre 1.000, tra donne e uomini, per accompagnare il rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma”. Con queste parole, l’azienda di trasporto pubblico annuncia il nuovo bando per costruire un bacino di potenziali autisti e autiste da impiegare per i mezzi.

La call per la selezione sarà accompagnata da una campagna informativa mirata per attirare potenziali candidati, anche fuori Roma.

Contratti e riserve

ATAC proporrà ai vincitori, al momento dell’eventuale assunzione, uno dei seguenti contratti:

Apprendistato professionalizzanti con articolazione oraria full time;

Contratto a tempo determinato con articolazione oraria full time o part-time verticale.

ATAC precisa che – nel bando di concorso indetto ad aprile 2024 – 30 posti saranno riservati a candidati protetti dall’art. 18 L. 68/99 comma 2 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763). In più, l’azienda darà priorità, in fase di assunzione, ai candidati delle aziende del Gruppo Roma Capitale (naturalmente dopo il completamento dell’iter selettivo con esito positivo e il giudizio di idoneità alla mansione).

Scadenza del concorso ATAC 2024

Le domande vanno inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2024.

Requisiti

Ecco i requisiti per partecipare al concorso ATAC 2024 per autisti/e:

Età compresa tra i 21 anni (compiuti) e i 55 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando);

cittadinanza italiana o in UE o diritto di cittadinanza equiparato al fine della partecipazione ai concorsi pubblici;

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

ottima conoscenza della lingua italiana;

essere in possesso di regolare documento di Patente di Guida di categoria D (in caso di patente scaduta o in scadenza, il candidato dovrà rinnovarla entro la data di svolgimento della prova di guida);

essere in possesso di CQC Persone in corso di validità senza limiti di chilometri o passeggeri o equivalente (se scaduta o in scadenza, anche in questo caso serve rinnovare la certificazione entro la data della prova di guida);

diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Concorso ATAC 2024 per autisti, requisiti preferenziali

Diploma di scuola superiore (5 anni) o titolo di studio superiore, 2 punti in più;

Possesso di patente di guida della categoria E, 3 punti in più.

Concorso ATAC 2024, le prove di selezione

La selezione prevede le seguenti fasi:

Screening delle candidature e valutazione dei titoli;

Test psico-attitudinale (in caso di oltre 600 candidature idonee);

Colloquio psico-attitudinale (per i primi 600 candidati);

Prova di guida;

Visita medica (costo a carico dei candidati).

Come partecipare

Per presentare domanda e partecipare al concorso ATAC 2024 per autisti/autiste c’è tempo fino alle ore 12 del 30 aprile 2024. Il candidato dovrà presentare istanza online, assieme ai documenti richiesti, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata nella pagina web dell’azienda alla sezione “Lavora con noi”:

https://web.iolavoronelpubblico.it/atac_operatore_esercizio_04_2024/login

