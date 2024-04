Concorso Air Campania 2024, 111 posti disponibili tra laureati e diplomati

Per partecipare è necessario inoltrare la domanda entro e non oltre le ore 12 del 21 maggio 2024

L’Air Campania ha lanciato un nuovo concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per future assunzioni a tempo indeterminato. Il concorso mira a reclutare 90 autisti e 21 amministrativi, offrendo sia posizioni full-time che part-time. Questa iniziativa rappresenta un’eccezionale opportunità per diplomati e laureati di entrare a far parte di un ente dinamico e in espansione, in un momento strategico di ampliamento e riorganizzazione dei servizi. Per partecipare al concorso è necessario inoltrare la domanda entro e non oltre le ore 12 del 21 maggio 2024.

Concorso Air Campania 2024, i posti disponibili

Nel Concorso Air Campania 2024 sono disponibili 111 posti, suddivisi tra profili professionali diversificati per diplomati e laureati. Di questi, 90 posti sono riservati agli Operatori di Esercizio, accessibili a candidati con diploma di scuola media inferiore, operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

Per i laureati, sono disponibili 21 posti suddivisi in diverse specializzazioni nel settore Tecnico/Amministrativo, includendo:

2 Specialisti Tecnici Amministrativi – Ingegneri Meccanicii;

3 Specialisti Tecnici Amministrativi – Ingegneri Gestionalii;

1 Coordinatore d’Ufficio – Ingegnere Civile/Edilei;

4 Coordinatori d’Ufficio – Giuristii;

4 Coordinatori d’Ufficio – Economii;

1 Specialista Tecnico Amministrativo – Designer Industrialei;

1 Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere informatico/Telecomunicazioni.

Per i diplomati, ci sono posti disponibili come:

3 Operatori qualificati d’Ufficio – Ragionieri;

2 Operatori qualificati d’Ufficio – Costruzioni ambiente e territorio.

Concorso Air Campania 2024, i requisiti per partecipare

Per candidarsi al Concorso Air Campania 2024, i partecipanti devono soddisfare diversi requisiti generali:

Essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo.

Avere almeno 18 anni di età e non aver superato i 62 anni, età limite per la pensione di vecchiaia anticipata del personale viaggiante.

Godere dei diritti civili e politici sia in Italia che nel proprio paese di origine.

Non avere riportato condanne penali, non essere soggetti a procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né avere condanne penali che possano portare al licenziamento.

Non essere sottoposti a misure che impediscono l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, se applicabile.

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dal servizio presso la Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari o di giusta causa.

Possedere l’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere le funzioni relative al profilo professionale ricercato.

Non essere coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari che prevedono l’esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici, secondo il D.Lgs 231/01.

Non essere in situazione di incompatibilità con l’impiego nelle pubbliche amministrazioni o in enti privati controllati dal pubblico.

Concorso AIR Campania 2024, come inoltrare la domanda

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà accedere al seguente portale e allegare la documentazione così come richiesta nelle schede di ogni singolo profilo. Prima di inoltrare la candidatura si consiglia di monitorare la pagina ufficiale e di leggere attentamente il bando.

