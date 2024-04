Concorso Presidenza del Consiglio dei Ministri, 10 posti per categorie protette

Per partecipare è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 3 maggio 2024

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato un concorso pubblico rivolto esclusivamente alle persone con disabilità, che mira a reclutare dieci specialisti giuridico-legali e finanziari per rafforzare i ranghi del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità. Con questa iniziativa, non solo si apre la strada verso nuove opportunità di carriera per le categorie protette, ma si enfatizza anche il ruolo cruciale che la diversità e l’inclusione. Si svolgono nell’ambito della pubblica amministrazione italiana. Per candidarsi è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 3 maggio 2024.

Requisiti di partecipazione per il concorso

Uno dei requisiti fondamentali per partecipare al concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è quello di essere maggiorenni. inoltre è necessario avere ottenuto una Laurea Triennale (L) oppure Laurea specialistica (LS) o una Laurea magistrale (LM) oppure Diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL).

Come si articola il concorso

Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:

Una selezione per titoli, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del bando;

Una prova selettiva orale, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del bando, riservata ai candidati che hanno superato la selezione per titoli).

La commissione esaminatrice nominata può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 (sessanta) punti e precisamente un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la valutazione dei titoli e un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per la prova orale.

Come inoltrare la domanda per il concorso

La domanda di partecipazione va inoltrata attraverso il seguente portale. Per partecipare è necessario possedere lo SPID e una PEC intestata a te. Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

