Concorso Ministero della Salute 2024, 31 posti da dirigente medico (anche in Sicilia)

Selezione pubblica per gli uffici periferici del Ministero: 5 posti in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha indetto ad aprile 2024 un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 31 posti di dirigente sanitario medico, a tempo pieno e indeterminato. Ci sono posizioni aperte anche in Sicilia.

Ecco tutti i dettagli del bando e le informazioni per partecipare.

Concorso Ministero della Salute 2024, bando da 31 posti

Il concorso indetto dal Ministero ha l’obiettivo di ricoprire 31 posti da dirigente medico per le esigenze degli uffici periferici. In particolare, i posti disponibili sono così ripartiti:

Calabria : 2 posti;

: 2 posti; Campania : 1 posto;

: 1 posto; Emilia Romagna : 2 posti;

: 2 posti; Friuli Venezia Giulia : 1 posto;

: 1 posto; Lazio : 3 posti;

: 3 posti; Liguria : 6 posti;

: 6 posti; Lombardia : 5 posti;

: 5 posti; Puglia : 2 posti;

: 2 posti; Sardegna : 1 posto;

: 1 posto; Sicilia : 5 posti;

: 5 posti; Toscana : 1 posti;

: 1 posti; Veneto: 2 posti.

Scadenza concorso al Ministero della Salute

Per partecipare al concorso c’è tempo fino alle ore 23.59 del 20 maggio 2024.

Requisiti

Requisiti generali

Cittadinanza italiana, in stato UE o equiparate ai fini concorsuali (status di rifugiato o protezione sussidiaria, membri di Paesi terzi con permesso di soggiorno a lungo periodo, familiari dei cittadini degli Stati UE non aventi cittadinanza ma con un diritto di soggiorno);

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartennza;

Idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo o dispensati dall’impiego in una pubblica amministrazione per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non essere stati destituiti o dispensati dalla PA per persistente insufficiente rendimento o licenziati per la stessa ragione;

non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali o misure di sicurezza/prevenzione a proprio carico;

essere in regola con gli obblighi di leva militare (per chi vi è sottoposto);

non avere superato l’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Ministero della Salute 2024 per dirigenti medici – requisiti specifici

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o titolo equiparato;

Diploma di specializzazione in una delle discipline comprese nelle seguenti aree: Area medica e delle specialità mediche, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Area di sanità pubblica ed equipollenti/affini. Il concorso del Ministero della Salute è attivo anche per chi ha regolare iscrizione in una delle discipline appena elencate, a partire dal secondo anno.

Abilitazione all’esercizio della professione di medico e iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi (per i medici stranieri, c’è l’obbligo di iscrizione all’albo italiano prima dell’assunzione).

Come partecipare

Per partecipare al concorso del Ministero della Salute per dirigenti medici, il candidato deve presentare domanda online entro le ore 23.59 del 20 maggio (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando). Basta andare sulla pagina dedicata sul portale inPA, autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, ricercare il bando di proprio interesse e compilare il modulo per intero. Si ricorda che è necessario avere un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) per partecipare alla selezione.

