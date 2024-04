Concorso RAI 2024, posti per diplomati: bando per aspiranti tecnici di produzione

Tre posti disponibili, anche con il diploma: ecco i requisiti e le modalità di partecipazione.

Concorso RAI 2024 per aspiranti tecnici di produzione: la Radiotelevisione italiana S.p.A. ha indetto una nuova selezione per ricoprire 3 posti per la sede RAI di Trieste.

Ecco il bando e tutte le informazioni utili per partecipare.

Concorso RAI 2024, 3 posti per tecnici di produzione

La Rai ha recentemente intrapreso “un percorso evolutivo da broadcaster a media company” e, al fine di accogliere nuove risorse giovani e pronte ad affrontare le sfide lavorative di un ambiente dinamico, ha indetto un nuovo concorso per selezionare 3 tecnici di produzione per la sede di Trieste.

Le figure dovranno occuparsi di:

Realizzare, installare e occuparsi della manutenzione di tutti gli impianti e le apparecchiature dell’Azienda, collaborando – nella fase di impostazione dei programmi – sulla scelta e l’impiego dei mezzi, ma anche sugli aspetti artistici delle produzioni;

Provvedere all’esercizio tecnico della trasmissione;

provvedere a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive non complesse e/o di produzioni radiofoniche e/o di ogni altro contributo telematico originale/derivato (es. Internet) con la messa a punto delle telecamere e il loro posizionamento.

Tipologia di contratto e prove

I vincitori del Concorso RAI 2024 verranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCNL Rai per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Tecnico della produzione, nella sede RAI di Trieste.

Di seguito le prove e le fasi del concorso:

Valutazione dei titoli : i primi 90 candidati (più eventuali ex-aequo) accedono alla fase successiva. La valutazione avviene in base a: voto di diploma, eventuali corsi in ambito di Produzione audio-televisiva e conoscenza della lingua inglese;

: i primi 90 candidati (più eventuali ex-aequo) accedono alla fase successiva. La valutazione avviene in base a: voto di diploma, eventuali corsi in ambito di Produzione audio-televisiva e conoscenza della lingua inglese; I Fase preselettiva da remoto – Multiple choice: test a risposta multipla per verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (informatica, teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e multimediale, tecniche di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva, elettronica, elettrotecnica, ottica, audio, montaggio, grafica), abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese.

da remoto – Multiple choice: test a risposta multipla per verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo (informatica, teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo e multimediale, tecniche di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva, elettronica, elettrotecnica, ottica, audio, montaggio, grafica), abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese. II Fase (per i primi 18 candidati, più eventuali ex aequo), in presenza: Colloquio tecnico, colloquio conoscitivo-motivazionale e colloquio opzionale di valutazione della conoscenza della lingua slovena e/o friulana. Il colloquio tecnico e quello motivazionale prevedono un massimo di 50 punti ciascuno e ciascuna prova sarà superata con un punteggio minimo di 30/50. Massimo 10 punti per il colloquio opzionale (5 per la lingua slovena, 5 per quella friulana).

(per i primi 18 candidati, più eventuali ex aequo), in presenza: Colloquio tecnico, colloquio conoscitivo-motivazionale e colloquio opzionale di valutazione della conoscenza della lingua slovena e/o friulana. Il colloquio tecnico e quello motivazionale prevedono un massimo di 50 punti ciascuno e ciascuna prova sarà superata con un punteggio minimo di 30/50. Massimo 10 punti per il colloquio opzionale (5 per la lingua slovena, 5 per quella friulana). Graduatoria finale.

Concorso RAI per tecnici, la scadenza

C’è tempo fino alle ore 12 del 30 aprile 2024 per fare domanda.

Requisiti

Età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando);

Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore da: Istituto Tecnico Industriale – previgente ordinamento, Istituto Tecnico settore Tecnologico, Istituto Professionale settore Industria e Artigianato – previgente ordinamento, Istituto Professionale – Manutenzione e assistenza tecnica, Istituto Professionale – Industria e artigianato per il made in Italy, Istituto Professionale – Servizi culturali e di spettacolo, Liceo Scientifico;

Patente di guida di tipo B.

Essere cittadini italiani, dell’UE o di Paesi terzi ma regolarmente soggiornanti in Italia;

Chiunque sia stato licenziato da RAI per giusta causa, abbia svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato con mansioni di qualifica corrispondenti a quelle oggetto del concorso per più di 18 mesi, risulti già alle dipendenze della RAI o abbia già stipulato con il gruppo uno o più contratti di lavoro per lo svolgimento delle mansioni oggetto del presente Avviso di Selezione (al livello contrattuale 5 o superiore, a prescindere dalla durata, o a un livello contrattuale inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi) è escluso dalla selezione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come partecipare al Concorso RAI 2024 per tecnici

La domanda di ammissione deve essere presentata compilando il form online accessibile all’indirizzo www.lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “Selezione tecnici della produzione Trieste 2024″.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

Immagine di repertorio