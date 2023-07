Il palinsesto ufficiale della Rai per la nuova stagione: gli appuntamenti

Innovazione, rinnovamento e inclusività.

Innovazione, rinnovamento e inclusività. Tre parole su cui parte e si poggia la nuova programmazione dei palinsesti Rai per l’autunno e l’inverno. Nella presentazione tenutasi il 7 luglio 2023 alla presenza di giornalisti e dei vertici Rai, è stata ampiamente illustrata la proposta televisiva riservata ai telespettatori per le tre reti del servizio nazionale.

Ad una prima analisi, per il pubblico Rai si prospettano mesi intensi e ricchi di tante novità e conferme sperate. I vertici Rai ci hanno tenuto a sottolineare del poco tempo a disposizione che hanno avuto e di come abbiano voluto sperimentare e rinforzare il palinsesto con scelte nette, ma per loro decisive.

Accantonate le chiacchiere sui palinsesti Mediaset e sulle new entry, è tempo di parlare di cosa riserverà il palinsesto Rai al suo pubblico una volta rientrati dalle vacanze.

Le conferme e le novità di Rai Uno

A partire dall’11 settembre dal lunedì al venerdì andranno in onda programmi molto amati e per questo confermati. Ci sarà “Uno Mattina” con Massimiliano Ossini che avrà a fianco Daniela Ferolla, prima new entry del palinsesto, “Storie Italiane” con Eleonora Daniele, “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici e “La vita in diretta” con Alberto Matano.

La prima novità è legata all’assenza di Serena Bortone. Al suo posto, dall’11 settembre alle ore 14:00 tornerà Caterina Balivo con “La volta buona”. Il programma si propone di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo, senza tralasciare la stretta attualità, le nuove tendenze del costume e il grande racconto per immagini della storia nazionale.

Tutti i giorni, invece, è stato confermato fino al 31 dicembre Marco Liorni con il suo “Reazione a Catena”. Dal 1° gennaio 2024 – ecco l’altra grande novità – Liorni cede il posto a Pino Insegno che alla stessa ora condurrà una nuova stagione de “L’eredità”. È un ritorno e anche la conferma delle chiacchiere delle ultime settimane.

Nel weekend di Rai Uno, dal 16 settembre ore 17:00 Liorni condurrà “ItaliaSì”. Dal 16 settembre ore 12:30 ritorna in Rai anche Elisa Isoardi affiancata da Monica Caradonna per trentotto puntate con “Linea Verde Life”. Dal 2 settembre ore 12:00 andrà in onda Linea Verde Bike per sei puntate affidato a Giulia Capocchi e Federico Quaranta che dal 21 ottobre, sempre ore 12:00 per quattro puntate condurrà “Linea Verde Tipico” e da novembre sempre ore 12:00 “Linea Verde Start”. Le novità non terminano qua. Il 4 e l’11 novembre ore 14:05, Lino Zani e Margherita Granbassi condurranno “Sentieri”. Per quanto riguarda Linea Blu, il programma partirà dal 30 settembre ore 14:00 con “Linea Blu Discovery” condotto da Fabio Gallo e Giulia Capocchi per quattro puntate. Il 28 ottobre ore 14:00 ci sarà uno speciale “Linea Blu Speciale Vespucci” e dal 23 dicembre Massimiliano Ossini con Lino Zani e Giulia Capocchi saranno alla guida di “Linea Bianca”.

La domenica su Rai Uno

Confermata Mara Venier a Domenica In, Giuseppe Calabrese a Linea Verde affiancato dalla new entry Livio Beshir e Francesca Fialdini con “Da noi….a ruota libera”. Novità a “Unomattina in famiglia”: al posto di Tiberio Timperi arriva Beppe Convertini coadiuvato da Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Confermata la nuova edizione di “Affari tuoi” con Amadeus dal 10 settembre al 5 febbraio 2024, i “Tim Music Awards” con Vanessa Incontrada e Carlo Conti in onda venerdì 15 e sabato 16 settembre, “Arena Suzuki dal 60 ai 2000” con Amadeus il 20 e 27 settembre e il 4 ottobre, “Tale e quale show” di Carlo Conti dal 22 settembre al 10 novembre, lo speciale “Reazione a catena” con Marco Liorni sabato 30 settembre e 7 ottobre, “Ballando con le stelle” in onda da sabato 21 ottobre al 23 dicembre, “The Voice Kids” di Antonella Clerici da venerdì 24 novembre al 22 dicembre.

Eventi su Rai Uno

Per quanto riguarda gli eventi, confermato il “Telethon Show” dal 10 al 17 dicembre, “Sanremo Giovani 2023” con Amadeus in onda mercoledì 20 dicembre. Affidato ad Amadeus “L’anno che verrà” del 31 dicembre. In seconda serata, ritorna Nunzia De Girolamo con “Ciao Maschio” da sabato 9 settembre al 14 ottobre.

Nel day time weekend, confermato “Buongiorno Benessere” di Vira Carbone in onda dal 16 settembre, e “Check up” con Luana Ravegnini dal 1° ottobre ore 9:40. Nell’access prime time confermato “Cinque Minuti” di Bruno Vespa che ritorna dal 12 settembre anche con una nuova edizione di Porta a Porta in seconda serata nella quale ci saranno dall’11 settembre “Cose Nostre” condotto da Emilia Brandi che racconterà la storia di donne e uomini che hanno pagato con un prezzo altissimo, spesso con la vita, il loro impegno nel contrastare le criminalità organizzata ed Eleonora Daniele con “Storie di sera” dal 23 ottobre. In ogni puntata, andranno in scena storie legate all’attualità: vite sospese, spesso avvolte nel mistero, che ci ricordano quanto sia importante combattere per la giustizia.

Rai Due

Dal lunedì al venerdì confermati dal 18 settembre “I fatti tuoi” con Anna Falchi e la new entry Tiberio Timperi, dall’11 settembre “Bella mà” di Pierluigi Diaco, Radio2 Social Club e Radio 2 Happy Family.

Sabato 30 settembre ore 12:00 per dodici puntate, Lorena Bianchetti condurrà “Mi presento ai tuoi”, un dating in cui i figli sono alla ricerca dell’amore ma a scegliere i pretendenti sono mamma e papà, che si confrontano anche con i vicini di casa e la coach Flaminia Bolzan.

Una scommessa per la rete e anche per Bianchetti in una veste inedita. Arriverà dal 30 settembre ore 15:30 condotto da Greta Mauro “Top”, il magazine dedicato alla moda, al costume, alle tendenze e all’eccellenze del Made in Italy.

Dal 14 ottobre per otto puntate debutta in Rai Flavio Montrucchio con “Cook 40’”, programma di cucina dedicato a coloro che amano la cucina e la convivialità ma non hanno molto tempo da dedicare ai fornelli. “Pizza doc”, invece, sempre dal 14 ottobre ore 11:15, con Tinto e Carolina Rey è un programma sul mondo della pizza. Infine, arriva dal 16 settembre per 4 puntate “Saranno cuochi”, nuovo format realizzato con Fondazione Barilla in cui nove ragazzi, provenienti da tutta Italia, si ritroveranno a Parma alla ricerca di un riscatto sociale.

La domenica di Rai Due

Paola Perego e Simona Ventura confermate alla conduzione di “Citofonare Rai 2” in onda dal 1° ottobre ore 10:30 e saranno protagoniste di uno speciale il 28 dicembre. A questo programma, si aggiungono, “Origini”, dedicato al tema affascinante della storia antica e profonda della nostra nazione, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso e “Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni” di Livio Leonardi dal 17 settembre.

In attesa di vederlo al timone de “L’eredità”, Pino Insegno condurrà “Il mercante in fiera dal 18 settembre al 22 dicembre. Altra novità è “Veramente falso” con Max Giusti dall’11 settembre al 16 ottobre che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Dal 17 settembre “Tim Music Awards Speciale La Festa” è affidato a Nek con Carolina Di Domenico. Dal 24 settembre al 29 ottobre torna “Il Collegio”, dal 26 settembre al 24 ottobre “Belve” condotto da Francesca Fagnani, dal 31 ottobre al 28 novembre “Boomerissima” di Alessia Marcuzzi e una nuova stagione de “La Caserma” dal 5 novembre al 3 dicembre.

Tra le novità di Rai Due, ci saranno “Liberi tutti” da lunedì 23 ottobre al 27 novembre condotto da Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia e “De Martino Show” con Stefano De Martino in onda giovedì 14 e 21 dicembre, show di ispirazione teatrale.

Nella seconda serata, confermati “Stasera c’è Cattelan” dal 19 settembre al 25 ottobre e “Bar Stella” dal 31 ottobre al 6 dicembre. Tra le novità: “Gli occhi del musicista” di Enrico Ruggeri dal 12 dicembre al 27 dicembre. Programma che porterà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato la musica italiana. “I Lunatici” con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dall’11 settembre al 28 giugno 2024 e “Pour Parler” condotto da Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo dal 29 agosto al 13 settembre.

I tre comici, con la loro consueta ironia, affronteranno in 6 puntate argomenti vicini al pubblico, legati alla quotidianità, ad abitudini e stili di vita, all’attualità ma anche a vizi, manie e sogni. Dopo la vittoria di “Ballando con le stelle”, Luisella Costamagna arriva nella seconda serata di Rai Due con “Mango” dal 2 ottobre. Affidati a Monica Setta due programmi: “Generazione Z”, in onda dal 14 settembre e “Storie di donne al bivio”, in seconda serata dal 17 ottobre. Dal 27 settembre ore 00:30, Lodo Guenzi debutta con “Tutto quanto fa cultura”, viaggio attraverso arte, musica, televisione e letteratura, tutto sotto il segno del cinema, per interrogarci sul presente e cogliere lo spirito del nostro tempo. Dal 18 settembre ore 12:55, Filippo Facci condurrà “I Facci Vostri”, appuntamento quotidiano per affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento. Dall’11 novembre 0re 17:00 Monica Giandotti condurrà “Poster”.

Rai Tre

Dal 18 dicembre ore 15:15 Maurizio De Giovanni condurrà “Per un pugno di libri”, programma storico Rai sulla lettura. Dal 3 ottobre arriveranno “Il Palio d’Italia” con Angela Rafanelli, “Ribelli” con Federica De Denaro dal 9 settembre e “La Zampata” con protagonista il cane Pepito dal 16 settembre. Confermati la nuova edizione di “Tv Talk” dal 7 ottobre con Massimo Bernardini e “Il Provinciale – Il racconto dei racconti” di Federico Quaranta e “blob” dal 1° agosto al 31 luglio 2024.

È stato confermato il ritorno di “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari in onda dal 28 settembre. Da settembre Giorgio Zanchini condurrà “Italic” oltre ai confermati “Rebus” e “Quante Storie” e da ottobre Camila Raznovich sarà al timone di “Macondo”.

Per Roberto Saviano il ritorno in tv è con “Insider – Faccia a Faccia con il crimine” da novembre e per Mario Tozzi con “Sapiens – Un solo pianeta” da dicembre. Confermati “Passato e presente” condotto da Paolo Mieli, “Via dei Matti n.10” con Valentina Cenni e Stefano Bollani, “Alla scoperta del ramo d’oro” di Edoardo Camurri, “Geo”, “Kilimangiaro” e “Protestantesimo”.

Nella seconda serata di Rai Tre arrivano due novità. Luca Barbareschi presenta “In Barba a tutto” in onda dal 3 dicembre così tornando in Rai. Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati il 2, 3, 4 e 5 gennaio ore 23:00 condurranno “Viaggio in Sicilia”.

Confermato il ritorno dall’11 settembre di “Agorà” condotto dalla new entry Roberto Inciocchi, “Elisir” e “Restart”. Dal 16 settembre ritornano anche “Mi manda Rai Tre” condotto da Federico Ruffo e “Agorà Weekend” di Sara Mariani. Dal 17 settembre è la volta di Marco Carrara con “Timeline”, dal 1° ottobre di Paola Severini Melograni con “O anche no” e dal 7 ottobre con Duilio Gianmaria ritorna “Petrolio”.

Come già annunciato, al posto di Lucia Annunziata, “In Mezz’ora – Storie dal mondo” sarà condotto da Monica Maggioni che partirà dal 10 settembre. Al posto di Massimo Gramellini, ci sarà Serena Bortone dal 23 settembre con un programma dal titolo da decidere. Confermato “Il cavallo e la torre” di Marco Damilano.

In Prime Time, confermati “Presa Diretta” di Riccardo Iacona in onda dal 28 agosto, “Chi l’ha visto” condotto da Federica Sciarelli dal 13 settembre e “Amore Criminale” con Emma D’Aquino dal 16 novembre. Al posto di “Che tempo che fa”, dall’8 ottobre andrà in onda “Report” di Sigfrido Ranucci. Un’altra scommessa targata Rai sarà “Botta e risposta”, programma condotto da Nunzia De Girolamo dal 23 ottobre.

Nella seconda serata di Rai Tre, confermato “Un giorno in pretura” in onda dal 23 settembre, “Sopravvissute” dal 16 novembre con Matilde D’Errico e “Fame d’amore” condotto da Francesca Fialdini dall’8 ottobre.

Le serie tv proposte dalla Rai

Presentate anche le serie tv che andranno in onda in autunno e in inverno e l’arrivo di nuovi prodotti nel 2024.

Le serie di Rai uno. Da lunedì 11 settembre riprenderà “Il paradiso delle Signore Daily” con i nuovi episodi. Domenica 17 settembre andrà in onda “La stoccata vincente”. Da domenica 24, invece, torna “Cuori” con la seconda stagione”. Da lunedì 25 settembre sarà la volta della terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Giovedì 5 ottobre arriverà la seconda stagione di “Blanca”, lunedì 23 ottobre sarà la volta de “I Bastardi di Pizzo Falcone” con la quarta stagione e da martedì 24 ottobre una serie inedita dal titolo “Per Elisa – Il caso Claps”.

A novembre andranno in onda la seconda stagione di “Lea – I figli degli altri”, “Circeo”, “Il metodo Fenoglio” e “Margherita delle Stelle”. Data certa per la seconda stagione de “Un professore” fissata per giovedì 16 novembre.

Serie tv in onda su Rai Due. Mercoledì 13 settembre tornerà “The Reunion” e mercoledì 4 ottobre la seconda stagione di “Noi siamo leggenda”. A novembre sarà la volta di “Corpo Libero”.