Concorso Arsial 2024, 70 posti per consulenti laureati e diplomati: come candidarsi

È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 3 maggio 2024

L’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio) ha recentemente annunciato un avviso pubblico cruciale per il futuro del settore agricolo nella regione. Con l’obiettivo di potenziare il supporto alle attività di assistenza tecnica relative al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, l’agenzia è alla ricerca di 70 professionisti altamente qualificati. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 3 maggio 2024.

Concorso Arsial 2024, i posti a disposizione

Coordinamento dell’Assistenza Tecnica

Esperto Senior in Coordinamento delle attività di Assistenza Tecnica e amministrativa

Esperto Senior in Monitoraggio

Esperto Senior in Sviluppo Locale

Esperto Senior in discipline Agronomiche

Esperto Middle Senior in discipline Agronomiche

Esperto Middle Senior in discipline Economicostatistiche

Esperto Middle Senior in Controlli sulle domande di sostegno e di pagamento

Esperto Junior in Coordinamento amministrativo delle attività di Assistenza Tecnica

Esperto Junior in Coordinamento gestionale delle attività di Assistenza Tecnica

Supporto e Valutazione

Esperti Senior in discipline Giuridiche

Esperti Senior in Informatica

Esperti Middle Senior in discipline Ingegneristiche e appalti opere

Esperti Middle Senior in discipline di pianificazione territoriale, sistemi informativi territoriali e cartografia

Esperto Middle Senior in discipline Giuridiche

Esperti Junior in discipline Ingegneristiche e appalti opere

Esperti Junior in Monitoraggio, istruttoria, controllo e rendicontazione progetti

Esperto Junior in discipline di pianificazione territoriale, sistemi informativi territoriali e cartografia

Esperti Junior in Innovazione

Esperto Junior in Informatica

Informazione e Pubblicità

Esperto Middle Senior in Comunicazione strategica – Codice: MS7 COS-MS;

Esperto Junior in Comunicazione strategica – Codice: J8 COS-J;

Esperto Junior in Grafica pubblicitaria – Codice: J9 GRA-J.

Assistenza Generale e Controllo

Assistenti (A) Assistenti in Monitoraggio, istruttoria, controllo e rendicontazione progetti – Codice: A1 MCR-A.

Concorso Arsial 2024, come candidarsi

I candidati devono registrarsi al Portale unico del reclutamento di INPA, utilizzando sistemi di identificazione come SPID o CIE. Prima di candidarsi si consiglia di leggere attentamente il bando e consultare la pagina ufficiale. È possibile presentare la candidatura entro e non oltre il 3 maggio 2024.

