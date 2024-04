Asl Alessandria, si cercano operatori tecnici: le posizioni vacanti e come candidarsi

Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione di 8 unità di personale, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia (ASL) di Alessandria ha indetto dei concorsi pubblici per operatori tecnici.

Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione di 8 unità di personale, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area degli Operatori.

Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al giorno 23 maggio 2024.

Dunque l’ASL di Alessandria (in Piemonte) ha pubblicato tre bandi di concorso mirati all’assunzione a tempo indeterminato di operatori tecnici. Nello specifico, i posti di lavoro da coprire sono i seguenti:

n. 4 posti di Operatore Tecnico Specializzato Cuoco;

n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato Magazziniere;

n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato Centralino

I requisiti



Possono accedere ai concorsi dell’ASL di Alessandria per operatori coloro che possiedono i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi;

idoneità fisica all’impiego;

idoneità fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziati a

decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo

Requisiti specifici

Sono inoltre previsti dei requisiti specifici per le singole procedure concorsuali, ovvero:

Concorso per operatori cuochi

Diploma di scuola professionale alberghiera, conseguito presso un Istituto Statale a seguito di un triennio (diploma di qualifica). Non è valido l’attestato di qualifica professionale conseguito a seguito di corso di formazione professionale regionale;

conseguito presso un Istituto Statale a seguito di un triennio (diploma di qualifica). Non è valido l’attestato di qualifica professionale conseguito a seguito di corso di formazione professionale regionale; cinque anni di esperienza professionale nel settore Cucina / Mensa acquisita nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private, come meglio specificato nel bando.

Concorso per operatori magazzinieri

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

possesso di patente di guida in corso di validità di cat. B, senza limitazioni;

possesso del Patentino per la conduzione di Muletti e Carrelli Elevatori.

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo di Magazziniere maturata presso pubbliche amministrazioni o presso imprese private, come meglio specificato nel bando.

Concorso per operatori centralino

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

possesso di patente di guida in corso di validità di cat. B;

cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale (centralinista / operatore di call center telefonico o attività assimilabile) presso pubbliche amministrazioni o imprese private, come meglio specificato nel bando.

Come si svolge la selezione

In relazione al numero delle domande pervenute l’Azienda si riserva di far precedere alle prove di esame forme di preselezione dei candidati. La selezione consisterà poi nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di 2 prove d’esame: una prova pratica e una prova orale. La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova orale verterà su materie specifiche relative all’oggetto della selezione al fine di verificare il possesso della professionalità richiesta, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Come inoltrare domanda

Le domande di ammissione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica entro il 23 maggio 2024, tramite l’apposita piattaforma di iscrizione disponibile in questa pagina.

Dopo aver effettuato la registrazione, il candidato dovrà scegliere la procedura per la quale intende concorrere e compilare tutti i campi di cui si compone la domanda e allegare i documenti indicati nel bando, tra cui:

domanda di iscrizione stampata e sottoscritta dal candidato;

copia fronte e retro del documento di identità riportato nella domanda di iscrizione ed in corso di validità;

copia del versamento di un contributo nella misura di € 10,00 per la partecipazione alle spese di espletamento della procedura.

E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa.

