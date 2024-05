Salemi, l’operaio precipitato dalla pala eolica non indossava i dispositivi di protezione

Lo hanno potuto accertare i vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo del giovane.

L’operaio morto mentre lavorava nella pala eolica del parco “Erg 69” di contrada Ranchibilotto a Salemi non indossava né il casco di protezione e nemmeno l’imbracatura necessaria per i lavori in quota.

La morte dell’operaio a Salemi

Lo hanno potuto accertare i vigili del fuoco intervenuti per il recupero del corpo dell’operaio morto a Salemi. La vittima è Giuseppe Carpinelli, 33 anni, originario di San Marco dei Cavoti e dipendente della ditta Ivpc service. L’uomo stata lavorando a circa 80 metri d’altezza insieme a un collega e, per cause che sono ancora da accertare, è precipitato sino a un’altezza di 50 metri da terra, sempre all’interno del pilone. La procura di Marsala ha aperto un’indagine.

Carpinelli lavorava per la ditta che ha in subappalto il montaggio meccanico delle pale che fa capo a Oreste Vigorito, imprenditore e dirigente sportivo italiano, proprietario e presidente del Benevento calcio. Erano appena passate le 15.15 quando è avvenuta la disgrazia.