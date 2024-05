Tragedia sul lavoro a Salemi: ecco chi era la vittima

Lo sfortunato operaio è morto questo pomeriggio a Salemi dopo un terribile volo di oltre 30 metri da una pala eolica

Si chiamava Giovanni Carpinelli l’operaio di 33 anni originario di Benevento, morto mentre stava lavorando in una pala eolica nel territorio di Salemi precipitando da oltre 30 metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato in contrada San Nicola, una strada provinciale nei pressi del paese che collega Salemi a Trapani. Si tratta di un cantiere di nuova installazione di pale eoliche. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano. L’uomo è caduto all’interno della struttura. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo. Sul posto è presente personale del 118. Si sta aspettando l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

Barbagallo (Pd Sicilia): “Bisogna salvaguardare la sicurezza dei lavoratori)

“Un altro morto di lavoro in Sicilia. Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia, questo pomeriggio (sabato 11 maggio, ndr) un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo in viaggio verso Castelvetrano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI