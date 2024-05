Shock all’Addaura, trovato il cadavere di un uomo in mare: si indaga

A lanciare l'allarme un sub in zona: scattano le indagini.

Giallo al largo dell’Addaura, a Palermo, dove nelle scorse ore i sommozzatori hanno recuperato il cadavere di un uomo in mare.

Sono in corso i dovuti accertamenti sul decesso.

Cadavere in mare all’Addaura, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a lanciare l’allarme sarebbe stato un sub che stava facendo delle immersioni. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto, che hanno individuato e recuperato il corpo dell’uomo.

Pare che il cadavere si trovasse al largo e che la vittima indossasse un costume da bagno. Non è chiaro quanto tempo sia rimasto in acqua né perché sia deceduto. Atteso il medico legale per l’ispezione e i dovuti accertamenti sulla dinamica della tragedia.

La tragedia a Scicli

Proseguono le indagini anche sul ritrovamento del cadavere di un uomo a Scicli, nel Ragusano, lo scorso fine settimana. Il sospetto è che il 40enne sia vittima di omicidio: gli inquirenti, infatti, avrebbero individuato tracce di sangue in diverse stanze dell’abitazione e delle ferite al capo dell’uomo. Sul posto anche il medico legale e i Ris di Messina per i dovuti accertamenti.

Immagine di repertorio