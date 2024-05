Concorso ATA 24 mesi, oggi l’uscita di tutti i bandi regionali: ecco come candidarsi

A partire dalle ore 9 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 sarà possibile presentare domanda nella Regione desiderata

Entro la giornata di oggi, 9 maggio 2024, vengono pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali i bandi del Concorso ATA 2024 per soli titoli. L’obiettivo è quello di procedere con l’inserimento degli aspiranti nelle rispettive graduatorie, che verranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell’anno scolastico 2024-25. Secondo quanto riportato nella nota del 19 aprile i bandi dovranno comprendere il passaggio automatico al nuovo sistema di classificazione ATA.

Concorso ATA 2024, le domande dal 10 al 30 maggio

Oggi, 9 maggio 2024, è la giornata entro cui tutti gli Uffici Scolastici Regionali dovranno pubblicare il bando, mentre a partire dalle ore 9 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 sarà possibile accedere al servizio per poter presentare domanda nella Regione desiderata. Visitando la pagina dedicata alle domande sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito è possibile effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi e di conseguenza candidarsi per il bando regionale desiderato. L’eventuale incarico non potrà essere inferiore a 24 mesi (con possibilità di rinnovo).

Si consiglia dunque il costante monitoraggio del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito per verificare i bandi che verranno pubblicati entro oggi dagli Uffici Scolastici Regionali, mentre sempre dalla stessa pagina sarà possibile effettuare le istanze online e prendere visione dei bandi che più interessano. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 14 del 30 maggio 2024.

Concorso ATA 2024, i requisiti

Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre

Il personale che non è attualmente in servizio all’atto della domanda nella provincia interessata non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” e può essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia

Il personale che non si trovi in nessuna delle prime due condizioni può conservare la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia.

Anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi

L’eventuale servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia

Si ricorda ancora una volta che entro la data di oggi, 9 maggio 2024, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno pubblicare i singoli bandi, mentre a partire dalle ore 9 del 10 maggio 2024, fino alle 14 del 30 maggio 2024, è possibile presentare la domanda nel bando desiderato. Per monitorare l’uscita dei bandi ed effettuare, in un secondo momento, l’iscrizione nell’Ufficio Scolastico Regionale desiderato si consiglia dunque un costante e attento monitoraggio sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

