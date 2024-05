Concorso ATA terza fascia 2024, GUIDA: requisiti, quando esce il bando e come fare domanda

Circa 3 milioni di aspiranti che desiderano entrare a far parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole: ecco come funzionano le graduatorie.

Concorso ATA terza fascia 2024: il bando è atteso nei prossimi giorni e c’è già una bozza dettagliata con le novità per chi desidera entrare a far parte del mondo della scuola come personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Ecco tutto ciò che si sa al momento per chi desidera diventare collaboratore scolastico e inserirsi nelle graduatorie partendo dalla terza fascia nel 2024.

Concorso ATA terza fascia 2024, quando esce il bando

Il bando del Concorso ATA terza fascia 2024 è atteso a maggio e c’è grande attesa: il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) si attende circa 3 milioni di candidati in tutta Italia da inserire nelle varie graduatorie provinciali. L’aggiornamento delle graduatorie avviene normalmente ogni 3 anni e chi non ha mai presentato istanza online verrà inserito – nella provincia scelta – in terza fascia. Il concorso ATA mira alla selezione dei seguenti profili:

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Cuoco;

Infermiere;

Guardarobiere;

Operatore dei servizi agrari;

Collaboratore scolastico;

operatore scolastico.

Requisiti e come fare domanda online

Requisiti generali

Non essere inseriti – per lo stesso profilo professionale – nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali a esaurimento o nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia. Si può però chiedere il depennamento dalle graduatore e presentare domanda di inserimento in quelle di terza fascia di altra provincia.

Possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego .

di accesso al . Titolo minimo: diploma di qualifica professionale, diploma o anche la laurea (in base al profilo).

Concorso ATA terza fascia 2024, requisiti specifici

Assistente amministrativo/tecnico

Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per l’assistente tecnico si richiede un diploma corrispondente allo specifico settore professionale di riferimento;

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

Cuoco

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con la qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina;

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere

Laurea in scienze infermieristiche;

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere

Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma “Sistema moda”;

Certificazione di alfabetizzazione digitale.

Operatore dei servizi agrari

Attestato di qualifica professionale di: operatore agrituristico, operatore agro industriale, operatore agro ambientale, operatore agro alimentare. Il CSPI propone di inserire anche il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera, sezione “enogastronomia”.

Certificazione di alfabetizzazione digitale.

Concorso ATA terza fascia 2024, requisiti per operatore scolastico

Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali;

Certificazione di alfabetizzazione digitale.

In alternativa: diploma di qualifica triennale o “Certificato competenze” rilasciato da un istituto professionale da cui emerga il raggiungimento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione assieme alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e alla certificazione di competenze socio-assistenziali.

Collaboratore scolastico

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso da cui emerga il raggiungimento delle abilità per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola

magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica

professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Graduatorie ATA, istanza online

Per accedere al concorso ATA terza fascia 2024, bisogna presentare domanda online secondo le modalità indicate nel bando – quando uscirà – pubblicato sui siti del Ministero dell’Istruzione del Merito, degli Uffici Scolastici Regionali, degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia, delle istituzioni scolastiche e sul portale InPa.

Secondo quanto specificato nella bozza del bando le domande di conferma, di aggiornamento e di depennamento per il personale ATA di terza fascia andranno fatte online attraverso l’applicazione POLIS, con il servizio specifico “Istanze online”. Di seguito una mini-guida:

Andare sul sito www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm e accedere con credenziali SPID, CIE, CNS o anche eIDAS.

Scegliere la provincia e 30 scuole in cui si desidera presentare domanda. Possono essere: istituti di istruzione primaria e secondaria, istituti d’arte, licei artistici, istituzioni educative e scuole speciali statali, basta che siano tutte nella stessa provincia.

Compilare tutte le informazioni richieste e inviare.

Concorso ATA terza fascia 2024, i chiarimenti sulla certificazione informatica

La certificazione informatica è uno dei requisiti per quasi tutti i profili del Concorso ATA terza fascia 2024. Il requisito, però, non si applica a chi è in prima fascia e di conseguenza non è titolo d’accesso al Concorso ATA 24 mesi, riservato a chi ha più di due anni di servizio. Chi non possiede la certificazione e si inserisce in terza fascia, dovrà conseguirla entro il 30 aprile 2025.

Scadenza per l’aggiornamento graduatorie ATA

Secondo la bozza del bando, per partecipare al concorso ATA terza fascia 2024 si dovrebbe presentare domanda online dal 20 maggio al 20 giugno 2024. Attenzione, però: bisogna fare riferimento al bando ufficiale, ancora in uscita, per essere sicuri delle date.