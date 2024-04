Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale: cos’è, costi, come ottenerla

La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è richiesta come requisito di accesso per l’iscrizione alle graduatorie ATA

La CIAD (acronimo di Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) è una certificazione informatica, riconosciuta a livello internazionale, che conferma le competenze di un individuo nell’utilizzo di strumenti digitali quali computer, internet, posta elettronica e programmi di videoscrittura, dimostrando un’adeguata alfabetizzazione digitale.

Questo tipo di certificazione è importante in un’epoca in cui la tecnologia digitale è sempre più diffusa e influente in molti aspetti della vita quotidiana e professionale. L’obiettivo è allineare il sistema educativo italiano ai modelli di formazione europei, nel contesto più ampio della transizione digitale.

A cosa serve

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto “Istruzione e ricerca” 2019-2021, sottoscritto all’inizio del 2024 dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) e dai sindacati, stabilisce che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è richiesta come requisito di accesso per l’iscrizione alle graduatorie ATA (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) di terza fascia per tutti i ruoli, escluse le posizioni di collaboratore scolastico. Dunque tale requisito si aggiunge al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo.

È importante fare subito una distinzione tra due questioni differenti:

Titolo di accesso alla graduatoria: per la maggior parte dei profili, ad eccezione del collaboratore scolastico, sarà necessario possedere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. Questa certificazione deve rispettare criteri specifici che analizzeremo. Titoli valutabili: le tabelle dei titoli prevedono la valutazione di certificazioni informatiche specifiche tra quelle indicate (ad esempio: ICDL, EIPASS, PEKIT, Microsoft, EUCIP, IC3, MOUS, EIRSAF, IIQ 7, IDCERT). Questi titoli possono essere valutati con un punteggio variabile da 0,25 a 0,60, a seconda del livello e del profilo professionale.

È quindi possibile che alcune certificazioni in circolazione, pur essendo valide come titoli valutabili per il punteggio, non soddisfino i requisiti necessari per essere considerate una “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale”.

Certificazione internazuionale di alfabetizzazione digitale, chi riguarda

Il requisito del possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale riguarda coloro che desiderano fare parte della graduatoria ATA di terza fascia nel 2024, ad esclusione di collaboratori scolastici.

Tuttavia, val bene specificare che:

chi è già in possesso del CIAD al momento della domanda per l’inserimento in graduatoria ATA sarà inserito nelle liste direttamente senza alcuna riserva;

chi non possiede il CIAD al momento della domanda per l’inserimento in graduatoria ATA e deve solo aggiornare la sua posizione, sarà inserito “con riserva” e avrà un periodo di 1 anno per conseguire tale certificazione;

chi non possiede il CIAD al momento della domanda per l’inserimento in graduatoria ATA e vi si inserisce per la prima volta, sarà inserito “con riserva” e avrà un periodo di 1 anno per conseguire tale certificazione;

in riferimento a queste due ultime categorie, coloro che non otterranno la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale entro 1 anno dalla presentazione della domanda verranno cancellati dalla graduatoria, perdendo il diritto di permanervi.

Di conseguenza, sulla base di quanto contenuto nel nuovo contratto, occorrerà ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) entro il 1° maggio 2025.

Importante notare che la nuova normativa non riguarda coloro che sono già inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi, ma coinvolge esclusivamente gli aspiranti che vogliono inserirsi o sono già inseriti nelle graduatorie ATA di terza fascia.

Ecco per chi è necessaria

Inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di gennaio introduce una nuova classificazione dei profili professionali del personale ATA. L’articolo 59, comma 1, stabilisce che questa nuova classificazione entrerà in vigore il giorno 1 del mese successivo a un periodo di attesa di 3 mesi dalla firma del contratto, cioè dal quarto mese successivo al 18 gennaio 2024. Quindi, presumibilmente, questa nuova classificazione, che include il requisito del CIAD, diventerà effettiva a partire dal 1° maggio 2024.

Con la nuova disposizione, sarà necessario anche possedere il certificato di alfabetizzazione digitale – CIAD per:

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Operatore scolastico ;

; Cuoco;

Guardarobiere;

Infermiere;

Operatore dei servizi agrari ;

; Funzionari elevata qualificazione

La figura di collaboratore scolastico non è contemplata e per questa continuerà ad essere sufficiente il mero possesso del diploma.

Come si ottiene

Per ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), è necessario partecipare a un corso dedicato, che può essere anche online e superare gli esami previsti. Dopo il loro superamento, viene rilasciato un certificato ufficiale che attesta il possesso del titolo. Per ottenere il rilascio del certificato è indispensabile superare gli esami, mentre la partecipazione al corso non è obbligatoria per conseguire il certificato, ma è certamente consigliata.

Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale: quali certificazioni digitali sono valide?

È comune che numerosi iscritti nelle graduatorie di terza fascia abbiano già conseguito certificazioni informatiche in passato, le quali erano utili per ottenere un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ATA. Tuttavia, con l’introduzione del CIAD come requisito di accesso, è possibile che molte di queste certificazioni informatiche precedenti non siano più sufficienti e che i candidati debbano conseguire specificamente la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per mantenere o migliorare la loro posizione nelle graduatorie ATA.

I requisiti di validità

Purtroppo non tutte le certificazioni informatiche soddisfano i requisiti necessari per essere considerate “certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale”.

Sono vari i requisiti fondamentali che rendono validi una certificazione come CIAD:

deve essere rilasciata da un ente certificatore accreditato presso Accredia, l’Ente Unico Nazionale di Accreditamento designato dal governo italiano per attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura;

l’ente erogatore deve registrare la certificazione presso Accredia, poiché l’ente certificatore potrebbe essere accreditato presso ACCREDIA, ma per una certificazione diversa rispetto alla CIAD;

deve essere in linea con i framework europei (eCF e DigComp) e la normativa europea, in materia di competenze digitali;

deve attestare il superamento di un test finale, relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, cioè padronanza dei sistemi operativi, dei word processor, dei fogli elettronici e della gestione della posta elettronica;

relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, cioè padronanza dei sistemi operativi, dei word processor, dei fogli elettronici e della gestione della posta elettronica; deve essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, quindi la certificazione non deve essere scaduta. Alcune certificazioni informatiche hanno una data di scadenza e, se in passato se ne è conseguita una, si dovrà verificarne la validità, contattando l’ente che l’ha rilasciata, fornendo l’anno di rilascio e/o il tipo di versione e chiedere se è ancora valida e conforme alla normativa europea. A volte potrebbe essere necessario solo effettuare un aggiornamento per ottenere una certificazione valida, oppure potrebbe essere richiesto di sostenere l’esame per un corso differente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI