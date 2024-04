Concorso alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, bando per 20 posti

Si ricercano Assistenti di settore tecnologico e Assistenti amministrativi contabili.

Indetto un concorso alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione: si tratta di una selezione pubblica per ricoprire 20 posti nella pozione di unità di personale non dirigenziale per il 2024.

Ecco tutti i dettagli sul bando e la candidatura.

Concorso alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 2024, i posti

Sono disponibili 20 posti per unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3, del CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, i posti sono così divisi:

10 unità per il profilo di Assistente di settore tecnologico (Codice AST/B);

(Codice AST/B); 10 unità per il profilo di Assistente amministrativo contabile (Codice AAC/B).

Ciascun candidato può presentare domanda per un solo profilo. I contratti saranno tutti a tempo determinato e pieno.

Scadenza del concorso SNA 2024

Per partecipare al concorso c’è tempo fino alle ore 23.59 del 16/5/2024.

Requisiti

I candidati che desiderano partecipare al concorso alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 2024 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o in stato UE o equiparate ai fini concorsuali (diritto di soggiorno permanente, status di protezione/rifugiato);

età non inferiore ai 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in una scuola pubblica, in un istituto paritario o legalmente riconosciuto;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego nella pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento al mantenimento di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;

posizione regolare con gli obblighi di leva, per i cittadini sottoposti a tale obbligo;

condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come partecipare

Per partecipare al concorso SNA 2024 bisogna presentare domanda online sul portale inPA. Basta selezionare il bando d’interesse, accedere con credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilare il modulo prima di inviare la candidatura. Serve un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) per partecipare.

