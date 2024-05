GUIDA | Concorso ATA 2024 24 mesi, ecco come fare domanda con Polis – istanze online

Ecco come inserirsi nelle graduatorie provinciali permanenti (prima fascia) e quando inoltrare la domanda.

Concorso ATA 2024 24 mesi al via: è possibile dal 10 maggio fare domanda online per il concorso, per soli titoli, volto all’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Ecco le istruzioni per presentare istanza online attraverso il portale Polis messo a disposizione dal Miur per la procedura di selezione.

Concorso ATA 2024 24 mesi, come fare domanda online

Il concorso, per soli titoli, servirà ad aggiornare le graduatorie provinciali di prima fascia, rivolto al personale scolastico che ha maturato almeno 24 mesi di servizio (e da non confondere, quindi, con il concorso ATA terza fascia). I bandi sono usciti entro lo scorso 9 maggio sui siti degli USR regionali ed è possibile presentare domanda online dal 10 maggio attraverso il Servizio Istanze OnLine (alias POLIS – Presentazione On Line delle Istanze).

Guida all’uso del portale Polis – Istanze online

Attraverso il portale POLIS è possibile:

Inserirsi in uno o più profili nelle graduatorie permanenti di una provincia;

Aggiornare uno o più profili nella graduatoria ATA di una determinata provincia;

Rinunciare a contratti di lavoro a tempo determinato;

Dichiarare eventuali titoli di priorità per la scelta della sede.

La guida del Miur permette di comprendere come presentare istanza online attraverso il portale Polis per il concorso ATA 24 mesi. Servono: un personal computer con Internet e Adobe Acrobat, un indirizzo di posta elettronica e credenziali d’accesso ottenute mediante registrazione.

Per accedere al servizio e fare domanda online per il concorso ATA 24 mesi serve registrarsi e autenticarsi sul portale Polis. Per farlo, basta andare sul sito https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, cliccare su “Accedi al servizio” e registrarsi attraverso il link in basso. Servono credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Una volta fatto accesso al portale, bisogna seguire la seguente procedura:

Accedere alla pagina principale delle “Istanze online” e fare accesso con le proprie credenziali;

Compilare la domanda (utilizzando la funzione “Inserisci”);

Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (funzione “Modifica”);

Inserire gli eventuali documenti richiesti;

Inoltrare la domanda (funzione Inoltra).

Una volta inoltrata online la domanda di partecipazione al concorso ATA 24 mesi, il sistema genererà un documento .pdf, che verrà inserito nella sezione “Archivio” presente sulla homepage. Per confermare l’inoltro: verificare la ricezione di una mail con conferma e domanda in .pdf, visualizzare l’istanza e verificare che risulti in stato “inoltrata”, accedere alla sezione “Archivio” e verificare che il modulo contenga tutte le informazioni. Dopo l’inoltro, è possibile effettuare modifiche ma solo previo annullamento dell’inoltro ed entro i dati previsti dal bando.

Bandi e requisiti

Requisiti

Per partecipare al concorso ATA 24 mesi 2024 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Età compresa tra i 18 e l’età prevista per il collocamento a riposo;

Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

o

Se non in servizio all’atto della domanda, essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

o

Avere la qualifica di ‘personale ATA a tempo determinato della scuola statale’ se inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui concorrono;

poi:

Anzianità di almeno due anni di servizio, cioè 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

Titolo richiesto per il profilo scelto;

Requisiti di accesso ai concorsi pubblici per la pubblica amministrazione.

Concorso Ata 2024, i bandi regionali

Concorso ATA 24 mesi, scadenza

Le domande vanno inviate dalle ore 9 del 10 maggio 2024 alle ore 14 del 30 maggio 2024.

