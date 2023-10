Guerra tra Israele e Hamas, cosa significa per la Sicilia? Attenzione alta a Sigonella

Nessuno stato di allerta ma elevata attenzione all'evoluzione della guerra: il Pentagono invia nel Mediterraneo il gruppo d’attacco della portaerei “Uss Gerald R. Ford”.

Con l’acuirsi del conflitto tra Israele e Hamas, il Movimento Islamico di Resistenza, un’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista, anche alla luce delle dichiarazioni del presidente americano Biden che ha ordinato di assicurare un “ulteriore sostegno” militare dopo gli attacchi a sorpresa di Hamas, si attendono navi e caccia nell’est del Mediterraneo oltre a un nuovo sostanzioso pacchetto di armi e munizioni.

Sembra che gli Stati Uniti siano pronti a fare la loro parte a sostegno di Israele e, a questo proposito, il Pentagono annuncia l’invio del gruppo d’attacco della portaerei “Uss Gerald R. Ford”, che include la portaerei della Marina statunitense “Uss Gerald R. Ford”, l’incrociatore “Uss Normandy”, così come i cacciatorpediniere “Arleigh-Burke Uss Thomas Hudner”, “Uss Ramage”, “Uss Carney”, e “Uss Roosevelt” verso il Mediterraneo orientale.

Questo potrebbe significare qualcosa per la Sicilia, soprattutto in considerazione della presenza della base di Sigonella? Ecco le ultime notizie a riguardo.

Conflitto Israele – Hamas, la situazione a Sigonella

Ieri, secondo quanto riferito dall’agenzia Italpress e dall’iraniana Mehr, il presidente iraniano Ibrahim Raisi ha tenuto un colloquio telefonico con il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e con il segretario generale della formazione palestinese Jihad islamica, Ziyad al Nakhalah. Il capo di Stato iraniano ha confermato il suo sostegno all’attacco lanciato dalle formazioni islamiche palestinesi contro il territorio israeliano, ancora in corso.

Una fonte interna alla base di Sigonella da noi sentita ci ha confermato che, al momento, non c’è nessuno stato di allerta. Sulla possibilità, invece, che la flotta aerea americana la possa utilizzare nell’operazione di supporto a Israele, invece, non ci sono dubbi. “Già la base dell’aereonautica di Sigonella – ci ha spiegato la nostra fonte – è di supporto a tutte le attività che l’US Army e la Nato svolgono nel Mediterraneo. Nel caso di un ipotetico conflitto che coinvolgesse gli Stati Uniti è nello stato delle cose il supporto da parte della base di Sigonella alla Sesta Flotta degli Stati Uniti stanziata principalmente nel Mar Mediterraneo, ma operativa anche nell’Atlantico occidentale e nei mari circostanti l’Africa”.

Diverse sono le basi americane sul territorio italiano. Nello specifico a Pisa, e forse è la più famosa, c’è quella di “Camp Darby” mentre in Friuli si trova la base aerea di Aviano, a Vicenza sono presenti le basi della Caserma Ederle e Camp Del Din, entrambe ospitanti truppe della US Army. A Gaeta, nel Lazio, si trova la base navale “Gaeta Naval Support Activity” mentre in Campania ci sono la “Naval Support Activity Naples”, con funzione di comando logistico e situata presso l’Aeroporto di Napoli-Capodichino e “Carney Park”, un centro ricreativo militare della US Navy a Gricignano di Aversa. Anche la Sicilia ospita due basi. La prima è la “Naval Radio Transmitter Facility” a Niscemi, una base radio della US Navy, e la base aerea di Sigonella.

