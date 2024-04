Solarino, cavallo imbizzarrito irrompe in corsa ciclistica: paura tra i presenti

Cavallo imbizzarrito a Solarino. Nel corso delle fasi finali del memorial Giuseppe Castiglia con 380 ciclisti l'animale ha fatto irruzione.

Cavallo imbizzarrito a Solarino ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Nel corso delle fasi finali del memorial Giuseppe Castiglia con 380 ciclisti l’animale ha fatto irruzione. Nello specifico l’incursione è avvenuta nell’ultimo rettilineo proprio in mezzo ai partecipanti di testa. L’arrivo della manifestazione era previsto in piazza Plebiscito. Pare che siano stati forzati i blocchi delle forze dell’ordine. Il cavallo con fantino in sella insieme a uno scooter con due persone si sono introdotti nel tratto fino a tagliare il traguardo con gli atleti della kermesse ciclistica.

Identificazione e denunce per i responsabili

I Carabinieri hanno individuato e denunciato i coinvolti per interruzione di pubblico servizio. I tre, residenti nella località aretusea, avrebbero affermato di aver perso il controllo del cavallo. Gli organizzatori dell’evento non credono all’eventualità. La paura che qualcosa potesse andare storta è stata tanta. Fortunatamente però l’area invasa dall’animale era chiusa al traffico e i ciclisti in transito in quel momento erano pochi.