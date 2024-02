Solarino, rinnovato il patrocinio alla tappa ITF World Tennis Tour

"È sempre un privilegio poter contare sul sostegno dell'amministrazione comunale di Solarino - ha spiegato il tournament director dell’ITF di Solarino, Renato Morabito

Si svolgerà sabato 2 marzo alle 11:30, all’interno dell’aula consiliare “Falcone Borsellino”, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione dell’ITF di Solarino.

Solarino, prosegue il forte legame con l’ITF World Tennis Tour

La tappa W35 organizzata in provincia di Siracusa ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio dell’amministrazione solarinese. L’apertura dell’evento in Comune ribadisce il forte legame dell’appuntamento con il territorio. L’organizzazione della tappa dell’ITF World Tennis Tour non ha mai dato per scontato il rapporto con l’amministrazione, fin dai tempi della sindacatura Scorpo.

ITF World Tennis, Morabito su Solarino: “Sempre un privilegio”

Il patrocinio 2024 vale come “una prima volta”. “È sempre un privilegio poter contare sul sostegno dell’amministrazione comunale di Solarino – ha spiegato il tournament director dell’ITF di Solarino Renato Morabito – perché è vero che sono oramai una decina, gli anni in cui siamo di casa allo Zaiera Resort, ma ogni anno siamo ospitati con la stessa accoglienza del primo giorno. Il nostro augurio – ha dichiarato Morabito – è che il torneo continui a portare indotto sul territorio e nella provincia di Siracusa. Oltre che spettacolo sportivo di alto livello per i solarinesi e tutti gli appassionati della Sicilia orientale”.

Solarino, il sindaco Germano: “Portiamo il nostro nome ovunque”

“Confermiamo il patrocinio del Comune di Solarino anche per lo svolgimento delle quattro nuove tappe dell’ITF W35 – ha confermato il sindaco Giuseppe Germano – .L’appuntamento è arrivato alla decima edizione, che corrisponde grosso modo a dieci anni di attività sul nostro territorio, portando il nome di Solarino in un contesto internazionale”.

“Siamo in sinergia con l’organizzazione del torneo – ha aggiunto il sindaco – perché la partecipazione a eventi sportivi e l’appartenenza a squadre o club creano coesione e appartenenza. Esattamente come sta succedendo da qualche anno con la Paomar Volley. Non dimentichiamo che il tennis è lo sport del momento. Solarino vuole essere protagonista del movimento internazionale grazie all’ITF W35 organizzato da Leotennis”.