Siracusa, in programma il seminario “Certificazione della parità di genere”: i dettagli

A cura del Gruppo Tecnico Education e Capitale Umano e della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa si terrà martedì 5 marzo 2024 con inizio alle ore 15.30 nella sede di Confindustria Siracusa il seminario “Certificazione della parità di genere: La prassi UNI PdR 125:2022”.

Siracusa, seminario “Certificazione parità di genere”: i dettagli

Introdotta e disciplinata dalla legge 162/2021, la certificazione della parità di genere rappresenta il principale strumento per dimostrare l’adozione di misure e policy aziendali finalizzate alla riduzione del divario di genere. L’incontro è volto a illustrare i vantaggi previsti per le aziende che ottengono la certificazione; i contenuti della prassi di riferimento UNI 125:2022 e l ’avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere di Unioncamere. Saranno approfonditi gli aspetti tecnici e le soluzioni pratiche attraverso il dialogo con esperti della materia e la testimonianza delle aziende che si sono certificate.

Certificazione parità di genere” a Siracusa: gli interventi

Interverranno all’incontro Gian Piero Reale Presidente di Confindustria Siracusa, Ermelinda Gerardi Vice Presidente di Confindustria Siracusa, Mariagrazia Fangano Componente del Comitato pari Opportunità O.D.C.E.C., Valeria Di Maria Consulente di Sistemi di gestione, Sabrina Diella Funzionario di Unioncamere, Domenico Santoro HR Director di Air Liquide Italia, Domiziana Murabito Unit Manager di Randstad Italia e Simona Zammitti Responsabile del sistema di gestione della parità di genere di SB Setec. Al termine degli interventi, una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.