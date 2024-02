Confindustria Siracusa, parte “Il tuo futuro, che impresa”

L’iniziativa di Confindustria Siracusa e Ja Italia coinvolge gli studenti degli istituti superiori della provincia di Siracusa. I progetti vincitori verranno celebrati in una cerimonia di premiazione

SIRACUSA – Lunedì 19 febbraio nella sede di Confindustria Siracusa le giovani imprenditrici e imprenditori di Confindustria Siracusa, in collaborazione con Ja Italia, hanno lanciato la seconda edizione di “Il tuo futuro, che impresa”, programma di educazione imprenditoriale rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia di Siracusa, che utilizza metodi e percorsi didattici pratici ed esperienziali.

Confortati dal successo della prima edizione, lanciata a Siracusa nel 2023, quest’anno il programma si estenderà oltre i confini siracusani per coinvolgere 300 studenti di tutta la Sicilia, inclusi quelli delle province di Trapani, Messina, Catania e Ragusa. A Siracusa, oltre 100 studenti intraprenderanno questo viaggio formativo nelle scuole “Megara” di Augusta, “O.M. Corbino”, “T. Gargallo”, “E. Fermi” di Siracusa, e “Majorana” di Avola.

Gli studenti saranno accompagnati dalle giovani imprenditrici e imprenditori di Confindustria Siracusa, che agiranno da mentori, o “dream coaches”, guidandoli attraverso le fasi di ideazione, sviluppo e presentazione dei loro progetti imprenditoriali. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, mira ad agevolare lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills), fondamentali nel percorso di sviluppo degli studenti.

Un’occasione per gli studenti di approfondire tematiche imprenditoriali

L’iniziativa è infatti riconosciuta ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.c.t.o.) e rappresenta un’occasione significativa per gli studenti di approfondire tematiche imprenditoriali attraverso un approccio pratico e interattivo, utilizzando i contenuti e gli strumenti del percorso formativo di Ja Italia “Idee in azione”. Attraverso 30 ore di attività interattive, gli studenti impareranno a lavorare in team, a pensare in modo critico, introducendo concetti di innovazione e imprenditorialità con esercizi per analizzare i problemi e trasformarli in opportunità di impresa. Il programma culminerà in una competizione finale tra tutti gli studenti (business competition), dove i progetti saranno valutati da una giuria di esperti, e i vincitori saranno celebrati in una cerimonia di premiazione.

La proposta impreditoriale vincitrice sfiderà le altre proposte meritevoli in una finale regionale, organizzata dai Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia insieme a Ja Italia. “Il nostro scopo è quello di ispirare gli studenti a coltivare le proprie competenze, a collaborare e a analizzare con spirito critico le dinamiche d’impresa”, afferma Sean Neri, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Siracusa.

“Attraverso questo programma, auspichiamo che i giovani studenti vedano nei problemi delle opportunità, escogitando soluzioni con approccio proattivo: per ogni problematica, infatti, c’è una soluzione da inventare, lavoro e valore da creare, nuovi rimedi da escogitare. Credo fortemente che le nuove generazioni potranno svolgere un ruolo decisivo sul nostro territorio nel facilitare processi di vero cambiamento, indicando le soluzioni con una visione d’insieme. Qualità e vigore del futuro del territorio dipenderanno soprattutto dalla somma dei nostri sforzi collettivi”, conclude.