Nunzio Zuccaro torna in carcere: il killer dei Santapaola condannato per maltrattamenti in famiglia

L'uomo ha minacciato per diverso tempo la moglie, anche da dietro le sbarre.

Nunzio Zuccaro era uscito dal carcere appena un anno fa, dopo una lunga detenzione per mafia e omicidi. Adesso il mafioso, killer dei Santapaola negli anni Novanta, è tornato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La violenza di Nunzio Zuccaro dal carcere

Per mesi Nunzio Zuccaro, condannato per due omicidi ha minacciato la sua compagna, già dal carcere. La donna, per paura, ha deciso di continuare la convivenza dopo la sua scarcerazione, ma sono stati mesi da incubo.

A fine marzo decide finalmente di mettere fine al supplizio rivolgendosi ai carabinieri. Il racconto della donna parte da quando Nunzio Zuccaro la minacciava da dietro le sbarre, perché secondo lui la donna non gli faceva arrivare la giusta quantità di denaro, rendendolo ridicolo di fronte agli altri detenuti.

La pretesa della sottomissione

Nel giro di poche settimane dalla scarcerazione la donna è stata minacciata e denigrata perché non si sarebbe sottomessa ad alcune pretese del killer dei Santapaola. Tra queste, quella di ottenere la fruizione di un terreno dei familiari della vittima. Una volta avrebbe anche sputato in faccia alla ex compagna che, a corredo della denuncia ha fornito anche diverse registrazioni con offese e rumori di aggressioni di Zuccaro nei suoi confronti.

La gip Dorotea Catena ha disposto per il mafioso, visto il suo curriculum criminale, la misura degli arresti in carcere. Il rischio della reiterazione del reato è davvero concreto: eventuali litigi potrebbero sfociare in ulteriori manifestazioni di violenza.