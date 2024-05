Eurovision Song Contest 2024, la scaletta della finale e dove vederla

C'è grande attesa per l'atto finale dell'Eurovision edizione 2024: in lizza per la vittoria finale c'è l'italiana Angelina Mango

Questa sera, sabato 11 maggio, verrà decretato il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024. I cantanti che hanno passato il turno nelle due semifinali, andate in scena martedì 6 e giovedì 8 maggio, si daranno battaglia sul palco di Malmo. Tra loro anche l’italiana Angelina Mango. Che, nella serata di venerdì, ha regalato una commovente versione di Imagine per spegnere le polemiche emerse negli ultimi giorni, circa la presenza di Israele al contest. E per lasciare che a parlare sia la musica, col suo messaggio di pace.

La scaletta della finale dell’Eurovision 2024

Svezia, Markus & Martinus con Unforgettable

Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Germania, Isaak con Always on the Run

Lussemburgo, Tali con Fighter

Israele, Eden Golan con Hurricane

Lituania, Dons con Hollow

Spagna, Nebulossa con ZORRA

Estonia, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Irlanda, Bambie Thug, con Doomsday Blue

Lituania, Sylvester Belt, con Luktelk

Grecia, Marina Satti con ZARI

UK, Olly Alexander, con Dizzy

Norvegia, Gåte con Ulveham

Italia, Angelina Mango con La noia

Serbia, Teya Dora con Remonda

Finlandia, Windows95Man con No Rules!

Portogallo, Iolanda con Grito

Armenia, LADANIVA con Jako

Cipro, Silia Kapsis con Liar

Svizzera, Nemo con The Code

Slovenia, Raiven con Veronika

Croazia, Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Georgia, Nutsa Buzaladze con Firefighter

Francia, Slimane con Mon amour

Austria, Kaleen con We Will Rave

Eurovision, ecco dove vedere la finale

Durante la finale dell’Eurovision 2024 verranno eseguite 26 canzoni, per un totale di circa quattro ore di musica, spettacolo ed emozioni. In diretta dalla Malmö Arena, nel sud della Svezia, la finale di sabato 11 va in onda dalle 21.00 su Rai 2, condotta da Mara Maionchi (da Roma) e Gabriele Corsi (dalla Malmö Arena). Potrà essere inoltre seguita in diretta radio e video su Rai Radio2, condotta da Diletta Parlangeli e Matteo Osso, e in tutto il mondo su RaiPlay grazie a Rai Italia. L’ordine d’uscita dei cantanti è stato deciso dall’emittente svedese SVT sulla base di un sorteggio. Ecco la scaletta:

Come votare

Sia i Paesi partecipanti che non partecipanti potranno votare tramite l’app ufficiale Esc2024 (disponibile per i dispositivi iOS, Android o Windows) al costo di 0,50 euro o tramite il sito www.esc.vote. Inoltre, i telespettatori dei Paesi in gara potranno votare anche via telefono al numero 894.222, digitando il codice dell’artista al costo di 0,51 eur, o tramite SMS inviando un messaggio al numero 475.475.0 con il codice dell’artista al costo di 0,50 euro. Una regola, però, è fondamentale: né la giuria né il pubblico possano votare il rappresentante del proprio Paese (l’Italia non potrà quindi votare per Angelina Mango). Le votazioni della finale dell’Eurovision 2024 verranno aperte poco prima della prima canzone e si chiuderanno dopo l’ultima esibizione. I punti del pubblico si uniranno a quelli delle giurie nazionali di professionisti, che assegneranno un punteggio da 12 a 1. La prima canzone che avrà ottenuto il miglior risultato otterrà 12 punti, la seconda 10, la terza 8 e così via.

