Palermo, auto non si ferma all’alt: speronate volanti di Polizia

Una macchina non si è fermata all’alt e comincia a fuggire scatenando un folle inseguimento dalla zona della Cala a Bonagia di Palermo. L’automobilista a bordo di una Mercedes non ha rispettato le indicazioni dei poliziotti a un posto di blocco. La Polizia così ha cominciato a rincorrere il guidatore che ha speronato più volte gli agenti. A inseguire il soggetto quattro volanti. La corsa è terminata in via Guido Rossa nelle vicinanze del mercato del contadino.