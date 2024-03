Dramma alla Cala: operatore della Rap investito e trasferito in codice rosso in ospedale

Grave incidente a Palermo: scattano gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Drammatico incidente alla Cala di Palermo, dove un operatore della Rap – l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti in città – è stato investito da un’auto.

L’uomo è rimasto ferito.

Operatore Rap investito alla Cala, l’incidente

Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe travolto l’operatore ecologico all’altezza del parco della salute. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi necessari a individuare le eventuali responsabilità dell’incidente e ricostruire la dinamica dei fatti.

I sanitari del 118 hanno trasferito il ferito in ospedale in codice rosso: avrebbe riportato, infatti, delle gravi ferite in seguito all’impatto.

La tragedia nel Catanese

Quello avvenuto alla Cala non è l’unico incidente che si è verificato in Sicilia nelle ultime ore, purtroppo. Nella notte, infatti, un 20enne di Belpasso ha perso la vita lungo la Strada Provinciale 92, nel territorio di Nicolosi (CT).

Secondo una prima ricostruzione, l’auto a bordo della quale il giovane viaggiava assieme ad altre tre persone si sarebbe schiantata contro il muro laterale della Strada Provinciale, per cause ancora da accertare. In seguito all’impatto, per il 20enne non c’è stato nulla da fare: il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Ferite le altre tre persone in auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Nicolosi e il medico legale per gli accertamenti e i rilievi di rito.

Immagine di repertorio