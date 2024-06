Occuparono binari a Giarre contro malasanità, 35 assolti

La vicenda giudiziaria era scaturita, dieci anni fa, dalla protesta seguita a un presunto caso di malasanità a Giarre.

A Catania, davanti alla prima sezione penale del tribunale, si e’ conclusa con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto il processo per interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti a carico di 35 imputati tra ex amministratori pubblici, rappresentanti di comitati e associazioni e cittadini comuni. La vicenda giudiziaria era scaturita, dieci anni fa, dalla protesta seguita a un presunto caso di malasanita’, avvenuto dopo la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Giarre. Tra gli imputati vi era anche il presidente del Consiglio comunale del paese etneo, Giovanni Barbagallo.