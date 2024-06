Cosa fare a Catania nel weekend? Sagre, mostre e visite guidate

Mostre, sagre e visite guidate. Sono diversi gli appuntamenti nel catanese da segnare in agenda per il weekend.

Dalle mostre alle sagre, ma anche visite guidate e percorsi. Sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda per trascorrere un weekend nel catanese lontani dalla monotonia.

Da Piazza Scammacca a Palazzo Biscari: gli appuntamenti da non perdere

Nel capoluogo etneo sarà possibile immergersi, sabato 15 e domenica 16 giugno, nel vintage market allestito in Piazza Scammacca in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Gli amanti della moda e dal gusto vintage potranno cogliere l’occasione per acquistare pezzi unici d’altri tempi e fare regali alla moda e sostenibili.

Sicilia Gaia ha invece organizzato una visita guidata tra i saloni e le stanze di Palazzo Biscari. Definito la punta di di diamante del barocco catanese e scelto per numerosi set cinematografici, tra cui i Viceré di Federico De Roberto, ebbe tra i suoi visitatori Goethe che ne celebrò la bellezza nel suo “Viaggio in Italia”.

Recandosi all’Orto Botanico sarà inoltre possibile effettuare le visite guidate a cura di Officine Culturali. Oltre alle visite tradizionali da poter fare nel corso della settimana, nel weekend sarà possibile effettuare anche due percorsi tematici: “Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare”. Restando in tema di percorsi guidati, sempre a cura di Officine Culturali, sabato 15 giugno dalle 19.30 alle 21.30 vi aspetta al Monastero dei Benedettini “Luci e Ombre al Monastero”. Tra maestose architetture e labirintici corridoi si potrà conoscere e scoprire, tra le luci e le ombre della sera, la centenaria storia del complesso monastico, visitando i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’architetto Vaccarini con le cucine e le cantine.

Le mostre da vedere a Catania

Sempre a Catania dal 14 giugno al 19 luglio sarà possibile ammirare, nella galleria di via Firenze 229 B/C, la personale dal titolo “Panta Rei: la metamorfosi nelle sculture di Sara Teresano”. Altra mostra da poter visitare è “Il respiro di Biancavilla”, allestita presso la Direzione Inail di Catania. Tramite le opere fotografiche di Valentina Brancaforte e l’archivio fotografico di Daniela Bellomo, coordinatrice reggente della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza dell’Inail Sicilia, viene raccontata la storia degli abitanti di Biancavilla, esposti per oltre cinquant’anni alla fluoro-edenite, una fibra asbestiforme che ha provocato un elevato tasso di mortalità per mesotelioma.

Weekend di sagre ad Aci Trezza e Macchia di Giarre

Spostandosi in provincia, ad Aci Trezza torna, anche quest’anno, la sagra del pesce spada. Nella frazione marinara di Aci Castello sarà dunque possibile gustare il pesce spada appena pescato, grigliato e condito con olio, limone, origano, sale e poi perdersi nella mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali. Restando in tema di sagre, a Macchia di Giarre dal 14 al 16 giugno si svolge la Sagra delle ciliegie e delle rose.