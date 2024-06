Montemarano, cade e batte la testa: muore bimbo di 8 anni

Tragedia a Montemarano, località nei pressi di Avellino. Il piccolo stava andando a una festa patronale con i genitori

Tragedia a Montemarano, località nei pressi di Avellino. Qui, nelle scorse ore, un bambino di otto anni ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente domestico avvenuto intorno alle ore 20.00.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe caduto a terra sbattendo la testa mentre era in procinto di andare a una festa con i genitori. Arrivati sul posto per i soccorsi del caso, i sanitari del personale del 118 non hanno potuto fare altre che accertare il decesso del bimbo. Nelle prossime ore, le indagini tenteranno di fare chiarezza sulla tragedia avvenuta in provincia di Avellino, dove ha perso la vita il piccolo.