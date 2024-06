Messina, cadavere di un anziano ritrovato in mare dalla Capitaneria: indagini in corso

Poco prima il figlio aveva presentato denuncia

Nella mattinata di oggi la Capitaneria di Porto di Messina ha recuperato in mare il cadavere di un uomo di 82 anni. Sono in corso indagini per capire le dinamiche che hanno portato l’anziano ad annegare.

Messina, la denuncia del figlio prima del ritrovamento del cadavere

Poco prima del ritrovamento il figlio dell’anziano aveva presentato ai Carabinieri denuncia di scomparsa. Poco dopo qualcuno ha notato il cadavere in mare e ha dato l’allarme che ha condotto gli operatori della Capitaneria, a bordo di una pilotina, a recuperare il corpo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI