Uccide la moglie e porta il cadavere in caserma: arrestato il marito killer

L'omicidio è avvenuto nel cuore della notte: l'uomo è stato arrestato e sottoposto ad interrogatorio

Un orribile femminicidio si è consumato, nella notte fra il 10 e l’11 giugno, a Modena. Un uomo si è presentato proprio nel cuore nella notte al comando dei carabinieri di Modena, in via Pico della Mirandola, con il cadavere della moglie in braccio, una donna di 41 anni, madre di due bambini.

Arrestato il killer

Il corpo è stato portato dai militari in auto. Si tratterebbe, come detto, di un femminicidio e il responsabile sarebbe lo stesso marito, ora trattenuto e interrogato.

