Orrore in casa: 27enne accoltella la madre e la uccide

Un ragazzo di 27 anni, al culmine di una futile lite, ha accoltellato alla schiena e ucciso la propria madre: il giovane è stato fermato

Una discussione nata per futili motivi si è trasformata in un atroce delitto. Una donna di 57 anni è stata accoltellata alla schiena e uccisa dal figlio convivente di 27 anni. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Sinnai, nel Cagliaritano. Ad intervenire per primi i carabinieri di Quartu Sant’Elena, dopo l’allarme lanciato dal marito della donna.

Preso il figlio killer

L’uomo, che si trovava in un’altra stanza al momento dell’aggressione, ha subito soccorso la moglie ed ha chiamato il 118, mentre il figlio si allontanava dall’abitazione. I militari sono riusciti a rintracciarlo poco distante da casa. Sul posto, i medici del 118 hanno tentato di rianimare la donna, ma purtroppo la ferita riportata le ha causato un’emorragia interna, risultando fatale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI