Tentato triplice omicidio a Cianciana, chiesta la perizia psichiatrica per Daniele Alba

L'uomo, meccanico di 35 anni, ha accoltellato la moglie e i due figli, di 3 e 7 anni.

La Procura di Sciacca ha chiesto la perizia psichiatrica per Daniele Alba, l’uomo che ha accoltellato la moglie e i due figli a Cianciana. Al gip è stato chiesto l’incidente probatorio per la nomina di un perito, in modo da stabilire la capacità di intendere e di volere dell’indagato al momento del fatto ed attuale.

La richiesta della perizia psichiatrica per Daniele Alba

La richiesta per la perizia psichiatrica di Daniele Alba è stata avanzata dal procuratore Roberta Buzzolani e dai sostituti Alberto Gaiatto e Brunella Fava. Quest’ultima è arrivata a Cianciana durante il pomeriggio del 23 maggio scorso, quando è scattato l’allarme e si rischiavano danni ancora peggiori.

Il giudice del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, deciderà se accogliere o rigettare la richiesta, fondamentale anche per stabilire l’imputabilità dell’indagato. Daniele Alba, detenuto nel carcere di Agrigento, è indagato per diversi reati. Primo tra tutti, triplice tentato omicidio, seguito da sequestro di persona. Alba è, inoltre, accusato di maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un proiettile.