Partinico in lutto: addio all’ex portiere Francesco Viviano

Partinico piange la prematura scomparsa di Francesco Viviano, conosciuto in provincia di Palermo per i suoi trascorsi nel calcio dilettantistico. Francesco ha perso la sua battaglia contro un male incurabile ed è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

La sua carriera

Francesco Viviano, negli anni 90 era uno dei portieri più forti del Palermitano. Ha giocato nel Bon Bosco Partinico, del Partinicaudace e del Montelepre. Negli ambienti sportivi era soprannominato Superman per la sua estrema agilità. Viviano lascia la moglie e due bambini.

Il cordoglio della comunità

Tanti i messaggi sui social per il partinicese scomparso troppo presto. “Carissimo amico mio Cicciuzzu riposa in pace. Ti ricorderò per sempre per la splendida persona che sei e un grandissimo portiere amico di tutti in porta. Eri un folle, come tutti noi portieri siamo, non ti dimenticherò mai. Di te porterò solo cose belle nel mio cuore”.

