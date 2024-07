Palermo in lutto: morto a 50 anni il dj Nandhouse

Domani i funerali alle ore 11: fatale per il noto dj palermitano Nandhouse è stata la dissezione dell'aorta. Il dolore degli amici.

E’ spirato a soli 50 anni, Ferdinando Napoli, conosciuto da tutti come Nandhouse, uno dei dj più famosi di Palermo. Un artista capace di imporsi anche nella capitale mondiale della musica da consolle, ovvero Ibiza. Ad ucciderlo la dissezione dell’aorta, un problema di salute subdolo e purtroppo quasi sempre mortale. Era andato sotto i ferri per 9 ore, qualche giorno fa: l’intervento era riuscito ma le condizioni erano troppo gravi e purtroppo non si è più risvegliato.

I funerali alle 11: avviata raccolta fondi per aiutare la famiglia

“Con lui se ne va una parte di me – dice il suo migliore amico Piero Ceraulo -. Muore un’amicizia vera, sincera, non era mio fratello di sangue ma è come se lo fosse. Siamo tutti distrutti. Abbiamo sperato in un miracolo ma purtroppo non si è più svegliato”.

Da stamani, il corpo di Ferdinando Napoli si trova alla camera mortuaria del Policlinico, con un ultimo saluto mercoledì 3 luglio alle 9, con i funerali poi alla chiesa di Sant’Orsola alle 11. Gli amici hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia nelle spese. Per chi fosse interessato può visitare il profilo Instagram ufficiale dell’artista (https://www.instagram.com/p/C84xKVtsQhJ/)

