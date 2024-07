Trento, orso aggredisce un turista: l’uomo in ospedale con diverse ferite agli arti

Come spiegato dal sindaco di Dro, Claudio Mimiola, l'aggressione è avvenuta "in una zona boschiva, alla fine di una via attrezzata, a pochi chilometri dal paese".

A Naroncolo, località del comune di Dro, in Trento, un turista francese di 43 anni è stato aggredito da un orso. L’uomo, è stato attaccato mentre passeggiava e, a seguito dell’aggressione, è stato trasportato in ospedale con diverse ferite agli arti. Adesso, sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei forestali, che stanno eseguendo dei rilievi nella zona per tentare di identificare l’orso.

Trento, orso aggredisce turista. Il sindaco: “Atto vicino il paese”

Come spiegato dal sindaco di Dro, Claudio Mimiola, l’aggressione è avvenuta “in una zona boschiva, alla fine di una via attrezzata, comunque a pochi chilometri dal paese”. Secondo le prime ricostruzioni, il turista sarebbe stato aggredito mentre praticava una corsa mattutina di routine sulle vie della località vicino Trento.