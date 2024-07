Lampedusa, 144 migranti trasferiti a Porto Empedocle

Dei 234 migranti presenti all'hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa, in 44 cambieranno luogo di accoglienza

Dei 234 migranti presenti all’hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa, ben 144 sono stati imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese. Questo, in poco tempo raggiungerà Porto Empedocle. A disporre il trasferimento dei miranti è stata la prefettura di Agrigento.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Migranti, pronto il trasferimento di centinaia di persone

Adesso, saranno 106 le persone del gruppo – comprese alcune famiglie – che saranno ospitate in alcune strutture di accoglienza di Siracusa. Per quanto riguarda i 36 minori non accompagnati e over 14, invece, previsto il trasporto in Villa Sikania a Siculiana e in una struttura di Agrigento.