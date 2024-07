Affonda un barchino, 44 migranti salvati e 3 dispersi: sbarcati a Lampedusa

È affondato in acque internazionali un barchino di metallo che trasportava migranti. Sono sbarcati a Lampedusa.

È affondato in acque internazionali un barchino di metallo che trasportava migranti. A effettuare il soccorso un peschereccio tunisino che era vicino. Sono stati salvati 44 stranieri tra cui una donna (gambiani, guineani, malesi e senegalesi). Sarebbero disperse 3 persone. È così avvenuto il trasbordo sulla motovedetta Cp319. Dunque i soggetti sono sbarcati a Lampedusa. Nel corso della notte la motovedetta della Guardia di Finanza ha effettuato le ricerche dei dispersi. La partenza sarebbe avvenuta venerdì notte da Sfax, in Tunisia. I coinvolti avrebbero pagato 800 euro a testa per effettuare la traversata.