Lampedusa, 29 migranti sbarcano sull’isola: sequestrata barca usata per traversata

Dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola

Ventinove egiziani, eritrei e yemeniti sono sbarcati a Lampedusa, dopo essere stati intercettati dalla motovedetta V1300 della Guardia di finanza al largo dell’isola. Tra loro anche 6 donne e un minore. E’ il primo approdo sull’isola dalla mezzanotte.

Gruppo partito dalla Libia

Il gruppo ha riferito di essere partito da Sabrata in Libia giovedì scorso. Gli eritrei hanno spiegato di aver pagato per la traversata – a bordo di una lancia in vetroresina che è stata scortata in porto e sequestrata – mille dollari, gli egiziani 15mila dinari libici. Per tutti, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 289 ospiti. In giornata non sono previsti trasferimenti.