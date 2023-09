Le immagini dopo la terribile inondazione in Libia, la città è devastata – VIDEO

Immagini incredibili circolano sul web in merito alla violentissima inondazione che ha colpito la Libia nelle scorse ore, in particolare la città di Derna

Immagini incredibili circolano sul web in merito alla violentissima inondazione che ha colpito la Libia nelle scorse ore, in particolare la città di Derna. Come riporta l’agenzia di stampa internazionale Al Jazeera, i morti sarebbero già circa 3.000.

L’inondazione in Libia

Una vera e propria strage, l’inondazione che è stata causata da una tempesta, ha portato anche alla rottura di due dighe per questo quartieri letteralmente sommersi e devastati dall’acqua e il fango. Dunque è la seconda catastrofe naturale che colpisce l’Africa del Nord a distanza di pochi giorni, prima il terribile terremoto in Marocco, nel quale la Sicilia ha pianto anche la “sua” di vittima, il giovane Mohamed, e ora con la Libia. In particolare la seconda calamità naturale invita ad una particolare riflessione sull’emergenza climatica.

