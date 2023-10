Ancora sbarchi a Lampedusa, 289 migranti in hotspot

Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola. Oggi nessun trasferimento

Settantuno siriani, egiziani, sudanesi ed eritrei soccorsi dalla nave Diciotti della Capitaneria di porto sono giunti in nottata a Lampedusa. Tra loro anche 3 donne. Il gruppo ha riferito di essere partito dalla Libia pagando dai 4mila ai 5mila dollari a testa. Poco prima altri 85 migranti, tra cui 12 donne e 5 minori accompagnati, erano approdati sulla più grande delle Pelagie.

L’intervento della Guardia costiera

A intercettare la lancia in legno di 12 metri su cui viaggiavano era stata la motovedetta Cp 302 della Guardia costiera. Ai soccorritori hanno detto di provenire da Egitto, Siria, Palestina e Sudan e di essere partiti dalla Libia giovedì scorso. Per tutti, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove stamani – dopo gli arrivi ieri di altre 122 persone – si trovano 289 ospiti. Per oggi non è previsto alcun trasferimento.