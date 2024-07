Vacanze estive 2024: prezzi shock per i traghetti verso Sicilia e Sardegna

L'analisi di Adiconsum Sardegna mostra come anche i costi dei traghetti per la Sardegna e la Sicilia siano lievitati rispetto al 2023

Le famiglie italiane, desiderose di trascorrere qualche giorno di vacanza in questa calda estate 2024, dovranno fare i conti con un salatissimo rincaro dei prezzi. Dopo l’aumento dei voli, sia interni che per destinazioni europee e internazionali, l’analisi di Adiconsum Sardegna mostra infatti come anche i costi dei traghetti per la Sardegna e la Sicilia siano aumentati. L’associazione dei consumatori sarda ha evidenziato come per una famiglia di quattro persone il costo medio per un traghetto verso la Sardegna parte da 1324 euro, che aumentano se si sceglie di prendere la cabina per la notte.

Prezzi alle stelle per i traghetti per Sardegna e Sicilia



Se avete già prenotato un traghetto per agosto con direzione Sardegna o Sicilia mentalizzatevi: i prezzi sono aumentati decisamente rispetto allo scorso anno. Se, invece, dovete ancora prenotare una vacanza, è bene tenere in considerazione il caro traghetti che colpisce le due principali isole italiane. La tratta più cara è risultata essere Civitavecchia-Olbia. Anche da una ricerca sulle principali compagnie effettuata da Fanpage.it, il prezzo per la stessa settimana senza veicolo costa 1153 euro, con partenza in cabina e ritorno senza posto prenotato. Per una famiglia con due bambini, con partenza venerdì 16 e ritorno sabato 24, Adiconsum evidenzia come il costo di un traghetto sia di 1640 con prenotazione di una cabina, che scende a 1324 se si sceglie soltanto la poltrona. Analizzando altre tratte non va meglio: Genova-Olbia con prenotazione della cabina il costo del biglietto per una famiglia è di 1483. La tratta Genova-Porto Torres costa 1323 euro, in cabina all’andata e senza poltrona al ritorno. Se invece scegliete di partire da Piombino e arrivare a Golfo Aranci, durante la stessa settimana il costo del biglietto sarà di 1094 euro.

Anche in Sicilia situazione critica

Poco da gioire, come detto, anche per coloro i quali viaggeranno verso la Sicilia. I biglietti Genova-Palermo e Livorno-Palermo, con cabina per la notte del 16 agosto e il ritorno senza poltrona o cabina riservate, costano rispettivamente 1099 e 1210 euro. Non fanno eccezione i traghetti per le Eolie: la tratta Napoli-Stromboli parte da un minimo di 887 euro, mentre Napoli-Lipari costa 934 euro. Un’estate caldissima non soltanto per le temperature.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI