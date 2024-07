Milazzo, ventiseienne finisce contro un palo con la sua moto: lo schianto fatale

Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza del semaforo di San Giovanni, poco prima di piazza XXV aprile.

Un altro incidente mortale si è verificato sulle strade siciliane, questa volta a Milazzo, in provincia di Messina.

La vittima è un ventiseienne che in sella alla sua moto, per cause in corso d’accertamento, è andato a sbattere contro un palo.

La ricostruzione dell’incidente mortale a Milazzo

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con amici. Avrebbe perso il controllo del proprio mezzo all’altezza del semaforo di San Giovanni, poco prima di piazza XXV aprile, e si è schiantato contro un palo.

L’impatto, avvenuto intorno alle 4, è stato fatale. Il ventiseienne è finito a terra e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica.