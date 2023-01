“4 Ristoranti” a Siracusa, quando andrà in onda la puntata girata in Ortigia

I ristoranti in gara per la puntata girata interamente in Ortigia sono “La Tavernetta”, “Macallè”, “Levante” e “Locanda Maniace”. Ecco quando e dove vedere la puntata

La puntata del programma “4 Ristoranti” girata a Siracusa lo scorso ottobre andrà in onda su Sky Uno domenica 22 gennaio dalle 21.15.

Quali sono i 4 ristoranti in gara per il migliore ristorante in Oritigia

I ristoranti in gara per la puntata girata interamente in Ortigia sono “La Tavernetta”, “Macallè”, “Levante” e “Locanda Maniace”.

Le riprese della trasmissione che andrà in onda su Sky sono tutte state girate tra il 10 e il 13 ottobre.

Numerosi gli appassionati ed i fan del programma che hanno animato i luoghi delle riprese. In molti hanno raggiunto Borghese in Ortigia per uno scatto o un selfie.