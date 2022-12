A Bronte arrivati 750mila euro dalla Regione per tre istituti scolastici

Tutto grazie ai fondi europei previsti dal bando dell’assessorato regionale all’Istruzione per mitigare i fenomeni di dispersione scolastica

Arrivati i fondi per dotare gli istituti scolastici di Bronte (Catania) “di quei servizi in grado di combattere la dispersione”. Si tratta di 750 mila euro provenienti dalla Regione siciliana. Il Comune di Bronte, infatti, tempo fa ha presentato 3 progetti di 250 mila euro ciascuno destinati a realizzare infrastrutture per servizi nella Scuola Media e dei 2 Circoli didattici. Tutto grazie ai fondi europei previsti dal bando dell’assessorato regionale all’Istruzione per mitigare i fenomeni di dispersione scolastica e contemporaneamente includere il più possibile i soggetti svantaggiati.

“A seguito di un incontro con i dirigenti scolastici e l’assessore alla Pubblica istruzione Maria De Luca, – ha affermato il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune, Salvatore Caudullo – il Comune ha presentato progetti per la Scuola media, per il plesso Marconi e la scuola Spedalieri”.