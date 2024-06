A Palermo rider Glovo aggredito e rapinato | Cgil, Nidil e Filt: “Ora basta, Prefetto apra un tavolo”

Nella serata di ieri ennesimo episodio di aggressione e rapina a mano armata contro un rider di Glovo a Palermo.

“Ieri sera ennesimo episodio di aggressione e rapina a mano armata contro un rider di Glovo, di 42 anni, in zona Tommaso Natale“. Lo denunciano i segretari generali di Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone, di Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco e il segretario Cgil Palermo Dario Fazzese. Al rider, che viaggiava in scooter, e al quale è stato bloccato il mezzo nel tentativo di allontanarsi, facendolo cadere per terra, è stato sottratto l’incasso.

Le ferite e le conseguenze

Ha riportato escoriazioni al braccio sinistro e gamba sinistra. Il fatto è avvenuto tra le 19 e le 20. “Questo nuovo episodio – dichiarano Brugnone, Lo Monaco e Fazzese – testimonia il grado di precarietà sociale e di sicurezza oramai quasi assente. La situazione della nostra città è quella di una città abbandonata dove ormai non c’è più la sensazione di essere protetti dalle istituzioni e dove per strada si rischia di andare incontro alla violenza. Non possiamo più andare avanti in questo modo e chiederemo un incontro al prefetto per rinnovare la costituzione di un tavolo di crisi specifico”.