A Scoglitti tutto esaurito per il Trofeo del Mare

Appuntamento dal 4 al 6 agosto. L’assessore allo Sviluppo economico, Licitra: “Un momento per mettere in mostra tutte le nostre ricchezze. Ci aspettiamo ampie ricadute sul territorio”

RAGUSA – “Grazie al ‘Trofeo del Mare’ ci aspettiamo ampie ricadute sul territorio – a dirlo Anastasia Licitra, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Vittoria -, intervistata per il QdS.

A Scoglitti, dal 4 al 6 agosto si svolgerà il XXIII Trofeo del Mare, la tre giorni di eventi ed iniziative organizzata grazie al contributo dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali, che si impegna a promuovere eventi e iniziative finalizzati alla valorizzazione del territorio siciliano.

Il premio viene assegnato a testimoni che si sono distinti in quelle attività che interpretano al meglio, la cultura del mare. In particolare il premio vuole valorizzare stili di vita che siano d’esempio per le nuove generazioni e, qualunque sia il tema dell’anno, dovranno valorizzare esperienze ispirate a mutualità, solidarietà, e tutte quelle forme di impegno individuale e collettivo finalizzate al superamento di situazioni di degrado umanitario, sociale e ambientale.

Tra le tematiche: condivisione, integrazione, diritti, violazioni, azione sociale, politica, cultura, innovazione. Si tratta dunque di un premio volto a promuovere, incoraggiare e sostenere personalità e istituzioni che si sono distinti per un’attività, per l’impegno, per una scoperta, un’intuizione che merita di essere approfondita, conosciuta meglio e raccontata.

Inoltre, in Piazza Sorelle Arduino verrà allestito il “Branchie Village”, nato da un’idea di Zero Comunicazione e promosso dall’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Vittoria, un villaggio del gusto dove, in apposite aree, prenderanno vita manifestazioni sportive con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali, degustazioni gastronomiche a base di pesce e manifestazioni culturali e musicali in cui si darà grande risalto alle maestranze locali, ai giovani artisti siciliani, con il coinvolgimento del tessuto sociale. Sarà dedicato un ampio spazio alla promozione dei prodotti orticoli così come del vino Cerasuolo di Vittoria Docg e delle realtà brassicole locali.

“Sarà un momento in cui i colori e i sapori della nostra tradizione racconteranno la storia della nostra economia agricola, di pesca e dell’attività vinicola che vanta un antichissimo passato – ha aggiunto l’assessore Licitra -. Avremo l’occasione di vantare le nostre ricchezze all’interno delle casette del Branchie Village dove verranno esposti diversi prodotti gastronomici, emblema della nostra cultura. Saranno, pertanto, presenti diversi produttori, imprenditori ed esercenti. Verranno, anche, organizzati dei talk e degli show cooking per parlare di come i nostri prodotti abbiano inciso positivamente sull’intera economia italiana”.

“L’evento che abbiamo l’onore di ospitare darà lustro a tutto il territorio – ha sottolineato Licitra – e, considerato il ricco programma e lo spessore degli appuntamenti, numerosi saranno i turisti, così come confermato dagli stessi operatori locali che hanno già registrato il quasi tutto esaurito in occasione della tre giorni”.

“Una manifestazione, dunque, che coinvolgerà proprio tutti, sia un pubblico giovane che meno giovane e che non vediamo l’ora di vivere insieme – ha concluso Anastasia Licitra -. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso evento, giunto alla sua XXIII edizione”.

Biagio Tinghino