Chiude per lavori l’autostrada A19, in direzione Catania: ecco dove e quando

Nelle notti di lunedì 9 e martedì 10, tra Villabate e Bagheria, e nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12, tra Altavilla Milicia e Trabia

La prossima settimana, per consentire l’esecuzione di lavori agli impianti tecnologici lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, si darà corso a chiusure notturne in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

Il calendario delle chiusure sulla A19, direzione Catania

Nel dettaglio, nelle notti comprese tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Villabate e Bagheria.

Nelle notti comprese tra mercoledì 11 e venerdì 13, invece, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia.

In entrambi i casi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.