Abarth 500e, 155 cavalli di puro divertimento elettrico

Allestimenti esclusivi, tre modalità di guida e un motore con un’accelerazione del 50% più veloce rispetto alla versione benzina

TORINO – Il “magic number” delle 500e Abarth è 155. Tanti sono i cavalli disponibili, il 31% in più rispetto alle 500e senza lo Scorpione, e sempre 155 sono i km/h di velocità massima.

Tanti o pochi? Pochi se confrontati ai 225 km/h della Abarth 695, tanti una volta che la si prova in strada. Perché la risposta della coppia è notevole, il divertimento garantito, così come la tranquillità dei genitori dei neopatentati.

Già in vendita da questo mese, la nuova piccola Abarth viene offerta in un allestimento molto ricco nell’entry level a 37.950 euro, mentre la versione turismo parte da 42.650 euro. Entrambe sono in vendita nella versione normale o cabrio, al medesimo prezzo.

Sotto il cofano “romba”, ma solo grazie a delle casse acustiche già montate sulla prima versione “Scorpionissima”, un motore elettrico eroga un’accelerazione del 50% più veloce da 20 a 40 km/h rispetto alla versione a benzina.

La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia fino a 265 km e una ricarica rapida supportata fino a 85kw in corrente continua (DC). Grazie poi ai sistemi di frenata rigenerativa gestibili tramite le tre modalità di guida (Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track), una guida tranquilla allunga di molto la percorrenza possibile per ogni ricarica, anche se si rimane lontani dai 320 km garantiti dalla versione elettrica non Abarth.

Alla guida la nuova Abarth risulta molto silenziosa, una volta spento il rombo artificiale. Anche nella versione cabrio, il rumore è minimo, la testa ben protetta dal flusso d’aria e la posizione di guida ideale si trova in pochi secondi.

La distribuzione dei pesi (57%-43%) garantisce una tenuta ottima, tanto che in pista a Balocco, dove Italpress ha potuto metterla alla corda, si ha tutto il tempo necessario per impostare al meglio le traiettorie e gestire i cordoli con agio.

Il cambio automatico, fa la sua parte, così come i cerchi, disponibili da 17 o 18 pollici con pneumatici che hanno una spalla da 40, identica alle versioni benzina di Abarth, nonostante il peso maggiore.

Il comfort non ne risente in strada, tanto che bisogna stare attenti a non perdere i riferimenti, perché basta un affondo sull’acceleratore e i limiti di velocità sono superati. Sulla carrozzeria e anche nell’abitacolo, spicca il nuovo logo dello Scorpione elettrificato, nuovo anche il paraurti anteriore.

A bordo l’atmosfera è dark, i sedili non sono rastremati come quelli estremi della 695, ma accompagnano bene chi guida anche nelle curve più veloci. Due gli schermi: il sistema di infotainment touch screen da 10,25” tramite cui si gestisce il sistema radio NAV Uconnect, che si integra a un quadro strumenti TFT da 7” con grafica dedicata Abarth. Nella versione Turismo, sono montati cerchi in lega dedicati da 18” e all’interno dei rivestimenti in Alcantara, compreso il volante, che però messo sotto stress, se non si guida con guanti racing, a volte sfugge di mano.

I sedili sportivi con poggiatesta integrato sono impreziositi dallo Scorpione Acid Green laserato.

L’impianto audio è griffato JBL con 7 altoparlanti ad alte prestazioni e amplificatore da 320 watt. Cinque le colorazioni: Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green e Poison Blue.